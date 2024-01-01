بدائل - Pyramid Analytics
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Tableau
tableau.com
Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:
Looker
looker.com
Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Deepnote
deepnote.com
دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Obviously AI
obviously.ai
العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.
Sisense
sisense.com
برنامج ذكاء الأعمال من Sisense، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال للبيانات المعقدة - يمكنك إعداد البيانات المتنامية من مصادر متعددة وتحليلها واستكشافها بسهولة.
Domo
domo.com
Domo, Inc. هي شركة برمجيات سحابية مقرها في أمريكان فورك، يوتا، الولايات المتحدة. وهي متخصصة في أدوات ذكاء الأعمال وتصور البيانات.
Mode Analytics
mode.com
Mode عبارة عن منصة بيانات تعاونية تجمع بين SQL وR وPython والتحليلات المرئية في مكان واحد. الاتصال والتحليل والمشاركة بشكل أسرع.
Observable
observablehq.com
استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch، Lightning fast - منصة للفرق لبناء الذكاء الاصطناعي، دون أي مشاكل.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio عبارة عن منصة لوحة معلومات عبر الإنترنت لإنشاء لوحات معلومات أعمال قوية في الوقت الفعلي لفريقك أو لعملائك.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! و...
Chartio
chartio.com
يمكّن حل ذكاء الأعمال والتحليلات القائم على السحابة من Chartio الجميع من تحليل بياناتهم من تطبيقات الأعمال الخاصة بهم.
InsightBase
insightbase.ai
الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. اطرح الأسئلة باللغة الطبيعية واحصل على الإجابات في ثوانٍ. لا مزيد من استعلامات SQL، ولا مزيد من علوم البيانات.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأسست في عام 2013. في ديسمبر 2019، أعلنت Dataiku أن CapitalG - صندوق رأس المال الاستثماري للنمو في مرحلة متأخرة والممول من شركة Alphabet Inc. - انضم إلى Dataiku كمستثمر وأنه قد انضم إلى Dataiku كمستثمر. حققت مكانة يونيكورن بقيمة 1.4 مليار دولا...
MicroStrategy
microstrategy.com
تساعد منصة تحليلات الأعمال والتنقل الخاصة بـ MicroStrategy المؤسسات على إنشاء ونشر التحليلات وتطبيقات التنقل لتحويل أعمالها.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.
mindsdb
mindsdb.com
البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.
Mineo
mineo.app
تحويل دفاتر ملاحظات Python إلى تطبيقات بيانات. Mineo هو النظام الأساسي لاستكشاف بياناتك وإنشاء تطبيقات البيانات ونشرها استنادًا إلى دفاتر الملاحظات فائقة الشحن من Python.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
RunLve
web.runlve.com
يقع Runlve في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي. توفر Runlve أدوات علوم البيانات وعمليات MLOs وإدارة البيانات والنماذج لتمكين عملائنا ومجتمعنا من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع مشاريعهم إلى الأمام.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub هو المكان الذي يقوم فيه الأشخاص بإنشاء مشاريع علوم البيانات. استخدم DAGsHub لاكتشاف مشاريع علوم البيانات المفضلة لديك وإعادة إنتاجها والمساهمة فيها.
GoodData
gooddata.com
GoodData عبارة عن نظام أساسي لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يوفر تحليلات سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام. تم تصميمه ليناسب جميع مستخدمي أعمالك.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Alteryx
alteryx.com
توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Cascade
cascade.io
تعد Cascade أول أداة تحليل متقدمة مصممة للفرق، مما يسمح للمحللين بتحويل مجموعات البيانات الكبيرة إلى رؤى مخصصة وتنبؤية ومشاركة نتائجهم بسهولة.
Avora
avora.com
يعمل Avora AutoML على تقليل الوقت (إلى ثوانٍ) لاكتشاف سبب تغير مقاييس الأعمال من خلال الكشف عن الحالات الشاذة وتحليل السبب الجذري.
Trevor.io
trevor.io
هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr هو منتج يتيح لك إنشاء لوحات المعلومات وإعداد التنبيهات على قواعد بيانات SQL الخاصة بك - Postgres وMySQL وMariaDB وMS SQL وPlanetScale وYugabyteDB وCockroachDB وAmazon Redshift وBigQuery وSnowflake.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
Nugit
nugit.co
Nugit عبارة عن منصة آلية لسرد قصص البيانات، تتجاوز لوحة المعلومات، وتساعد على تمكين الأشخاص من التدقيق في البيانات الهائلة والمعقدة للعثور على الرؤى والفرص بداخلها. Nugit قادر على تقديم هذه الرؤى من خلال سرد البيانات على نطاق واسع، لذلك يمكن فهمها على الفور.
Qlik
qlik.com
يساعدك Qlik® على استخدام بياناتك لحل المشكلات وتحقيق الأهداف الجديدة وتلبية احتياجات العمل المهمة. كل شيء يبدأ هنا. مع الشركة الرائدة في مجال تكامل البيانات وحلول التحليلات التي تدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow هي مكتبة برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. يمكن استخدامه عبر مجموعة من المهام ولكن يركز بشكل خاص على التدريب والاستدلال على الشبكات العصبية العميقة. تم تطويره بواسطة فريق Google Brain للاستخدام الداخلي لشركة Google في البحث والإنتاج.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT هو أول محلل للذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم يمكّن المستخدمين من طرح أي أسئلة حول بياناتهم باللغة الطبيعية والحصول على إجابات كاملة في غضون ثوانٍ. DataGPT عبارة عن برنامج دردشة مستقل تمامًا مزود بذاكرة وقادر على الإجابة على الأسئلة المعقدة مثل
Pecan
pecan.ai
تم تصميم برنامج التحليلات التنبؤية من Pecan لتحقيق التأثير. احصل على تنبؤات دقيقة وقابلة للتنفيذ في أيام واطلق العنان لقوة AutoML.
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io هو مركز عملك التحليلي. قم بتنظيم منتجات البيانات الخاصة بك وتنظيمها والحصول على رؤى حول التأثير والتعاون بسهولة مع أصحاب المصلحة.