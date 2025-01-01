بدائل - PureDome

OpenVPN

OpenVPN

openvpn.net

OpenVPN هو تطبيق VPN موثوق يوفر أمانًا ومرونة، يدعم أنظمة تشغيل متعددة، ويتيح تخصيص إعدادات الشبكة. يوفر خيارًا مجانيًا للاختبار.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.

UTunnel Console

UTunnel Console

utunnel.io

UTunnel Console هو تطبيق يقدم حلول VPN وآليات وصول شبكة بتقنيات Zero-Trust، مما يسهل تأمين الشبكات وإدارة الوصول للمؤسسات.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.

Cisco

Cisco

cisco.com

تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.

NordLayer

NordLayer

nordlayer.com

نوردلاير هو حل أمان إنترنت يوفر وصولاً آمناً إلى الشبكة للشركات مع دعم المصادقة المتعددة وتجربة مستخدم سهلة.

VMware

VMware

vmware.com

تقدم VMware أدوات لإدارة البيئات السحابية المختلطة، مما يساعد المؤسسات على تحسين أداء تطبيقاتها وحمايتها.

CyberArk

CyberArk

cyberark.com

CyberArk تطبيق لإدارة أمان الهوية والوصول، يهدف لحماية الحسابات المميزة والبيانات الحساسة من التهديدات الإلكترونية.

Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

تقدم Citrix Cloud إدارة ونشر التطبيقات الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من السحابة، مما يتيح الوصول الآمن من أي جهاز.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.

Zscaler

Zscaler

zscaler.com

Zscaler تطبيق أمان سحابي يوفر حماية للوصول إلى الإنترنت وبيئات العمل عن بُعد، مع ميزات مثل جدران الحماية وأنظمة الوقاية من التسلل.

Twingate

Twingate

twingate.com

Twingate هو حل للوصول الآمن عن بُعد إلى التطبيقات والبيانات، يوفر الإدارة الآمنة للدخول دون الحاجة إلى VPNs التقليدية.

iboss

iboss

iboss.com

تُقدّم ابلاس خدمة أمان سحابية متكاملة لتوفير وصول آمن للإنترنت وحماية الشبكات عبر ميزات متقدمة مثل تصفية الويب ومسح البيانات.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

يوفر تطبيق Broadcom وسيلة آمنة للوصول وإدارة حلول التكنولوجيا الخاصة بـ Broadcom، بما في ذلك برمجيات الشبكات وأشباه الموصلات.

FerrumGate

FerrumGate

ferrumgate.com

تطبيق FerrumGate هو مشروع مفتوح المصدر يوفر وصولًا آمنًا عن بُعد، بديل VPN، أمان السحابة، وإدارة الوصول المعتمد والموثوق.

ZeroGate

ZeroGate

zerogate.com

ZeroGate هو منصة وصول آمنة تعتمد على السحابة، تتيح للشركات الوصول إلى تطبيقاتها بدون VPN، بناءً على سياسة التحكم في الوصول.

Pomerium

Pomerium

pomerium.com

بوميريام هو بروكسي عكسي يعتمد على مبدأ عدم الثقة، يساعد الشركات في إدارة وصول آمن للتطبيقات بدون استخدام VPN.

GoodAccess

GoodAccess

goodaccess.com

GoodAccess هو تطبيق ZTNA-as-a-service يوفر وصولاً آمناً ومراقباً لجميع التطبيقات والموارد الرقمية عبر شبكة افتراضية، مع دعم للمصادقة المتعددة.

Ivanti

Ivanti

ivanti.com

Ivanti هي منصة لإدارة وتأمين البيئات الرقمية، تسمح للمؤسسات بإدارة نقاط النهاية وتعزيز تجربة الموظفين بشكل آمن وفعال.

SecureAuth

SecureAuth

secureauth.com

SecureAuth هو تطبيق لإدارة الهوية والوصول، يوفر مصادقة متعددة العوامل وسياسات أمان تكيفية لحماية البيانات وتسهيل الوصول الآمن للتطبيقات.

Check Point

Check Point

checkpoint.com

Check Point هو تطبيق للأمن السيبراني يوفر حلولاً متكاملة لحماية البنى التحتية الرقمية من التهديدات المتقدمة عبر الشبكات والسحابة.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

Timus Networks

Timus Networks

timusnetworks.com

تطبيق Timus يوفر حلاً للأمان الشبكي يعتمد على السحابة، يحل محل VPN بعميل خفيف الوزن، ويضمن اتصال المستخدمين وحمايتهم.

SecureW2

SecureW2

securew2.com

SecureW2 هو تطبيق لإدارة الأمان الشبكي بدون كلمات مرور يوفر خدمات المصادقة وإدارة الشهادات للمؤسسات وتسهيل الوصول إلى الشبكات.

Cato Networks

Cato Networks

catonetworks.com

تقدم Cato Networks منصة شاملة لإدارة الشبكات وأمان البيانات، مع ميزات مثل SD-WAN وVPN وحماية التهديدات وتحليلات التطبيقات لتحسين الأداء والتحكم.

Axis Security

Axis Security

axissecurity.com

يقدم تطبيق Axis Security وصولًا آمنًا عن بُعد إلى التطبيقات والخدمات باستخدام نموذج الثقة الصفرية، مع إدارة مركزية لسياسات الوصول.

Cyolo

Cyolo

cyolo.io

Cyolo هو تطبيق يقدم وصولاً آمناً عن بُعد للهويات البشرية وغير البشرية، مع ميزات مثل إدارة الوصول وتسجيل الجلسات.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

paloaltonetworks.com

تقدم Palo Alto Networks حلول أمان سيبراني لحماية الشبكات والسحابة، تشمل إدارة التطبيقات وتصنيفها وتقديم رؤى حول التهديدات وأمن التطبيقات السحابية.

NetScaler

NetScaler

netscaler.com

NetScaler هو وحدة تحكم لتسليم التطبيقات تدير الأمان والأداء وتوفر وصولاً آمناً لتطبيقات المؤسسات عبر الشبكات السحابية والمحلية.

ABSOLUTE SECURITY

ABSOLUTE SECURITY

absolute.com

تطبيق Absolute Secure Access يوفر اتصالات آمنة للمستخدمين للوصول إلى الموارد. يشمل VPN و ZTNA لمراقبة الأداء وإدارة الوصول.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.