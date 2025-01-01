بدائل - PureDome

OpenVPN
openvpn.net
OpenVPN هو تطبيق VPN موثوق يوفر أمانًا ومرونة، يدعم أنظمة تشغيل متعددة، ويتيح تخصيص إعدادات الشبكة. يوفر خيارًا مجانيًا للاختبار.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
UTunnel Console
utunnel.io
UTunnel Console هو تطبيق يقدم حلول VPN وآليات وصول شبكة بتقنيات Zero-Trust، مما يسهل تأمين الشبكات وإدارة الوصول للمؤسسات.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
NordLayer
nordlayer.com
نوردلاير هو حل أمان إنترنت يوفر وصولاً آمناً إلى الشبكة للشركات مع دعم المصادقة المتعددة وتجربة مستخدم سهلة.
VMware
vmware.com
تقدم VMware أدوات لإدارة البيئات السحابية المختلطة، مما يساعد المؤسسات على تحسين أداء تطبيقاتها وحمايتها.
CyberArk
cyberark.com
CyberArk تطبيق لإدارة أمان الهوية والوصول، يهدف لحماية الحسابات المميزة والبيانات الحساسة من التهديدات الإلكترونية.
Citrix Cloud
citrix.com
تقدم Citrix Cloud إدارة ونشر التطبيقات الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من السحابة، مما يتيح الوصول الآمن من أي جهاز.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Zscaler
zscaler.com
Zscaler تطبيق أمان سحابي يوفر حماية للوصول إلى الإنترنت وبيئات العمل عن بُعد، مع ميزات مثل جدران الحماية وأنظمة الوقاية من التسلل.
Twingate
twingate.com
Twingate هو حل للوصول الآمن عن بُعد إلى التطبيقات والبيانات، يوفر الإدارة الآمنة للدخول دون الحاجة إلى VPNs التقليدية.
iboss
iboss.com
تُقدّم ابلاس خدمة أمان سحابية متكاملة لتوفير وصول آمن للإنترنت وحماية الشبكات عبر ميزات متقدمة مثل تصفية الويب ومسح البيانات.
Broadcom
broadcom.com
يوفر تطبيق Broadcom وسيلة آمنة للوصول وإدارة حلول التكنولوجيا الخاصة بـ Broadcom، بما في ذلك برمجيات الشبكات وأشباه الموصلات.
FerrumGate
ferrumgate.com
تطبيق FerrumGate هو مشروع مفتوح المصدر يوفر وصولًا آمنًا عن بُعد، بديل VPN، أمان السحابة، وإدارة الوصول المعتمد والموثوق.
ZeroGate
zerogate.com
ZeroGate هو منصة وصول آمنة تعتمد على السحابة، تتيح للشركات الوصول إلى تطبيقاتها بدون VPN، بناءً على سياسة التحكم في الوصول.
Pomerium
pomerium.com
بوميريام هو بروكسي عكسي يعتمد على مبدأ عدم الثقة، يساعد الشركات في إدارة وصول آمن للتطبيقات بدون استخدام VPN.
GoodAccess
goodaccess.com
GoodAccess هو تطبيق ZTNA-as-a-service يوفر وصولاً آمناً ومراقباً لجميع التطبيقات والموارد الرقمية عبر شبكة افتراضية، مع دعم للمصادقة المتعددة.
Ivanti
ivanti.com
Ivanti هي منصة لإدارة وتأمين البيئات الرقمية، تسمح للمؤسسات بإدارة نقاط النهاية وتعزيز تجربة الموظفين بشكل آمن وفعال.
SecureAuth
secureauth.com
SecureAuth هو تطبيق لإدارة الهوية والوصول، يوفر مصادقة متعددة العوامل وسياسات أمان تكيفية لحماية البيانات وتسهيل الوصول الآمن للتطبيقات.
Check Point
checkpoint.com
Check Point هو تطبيق للأمن السيبراني يوفر حلولاً متكاملة لحماية البنى التحتية الرقمية من التهديدات المتقدمة عبر الشبكات والسحابة.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Timus Networks
timusnetworks.com
تطبيق Timus يوفر حلاً للأمان الشبكي يعتمد على السحابة، يحل محل VPN بعميل خفيف الوزن، ويضمن اتصال المستخدمين وحمايتهم.
SecureW2
securew2.com
SecureW2 هو تطبيق لإدارة الأمان الشبكي بدون كلمات مرور يوفر خدمات المصادقة وإدارة الشهادات للمؤسسات وتسهيل الوصول إلى الشبكات.
Cato Networks
catonetworks.com
تقدم Cato Networks منصة شاملة لإدارة الشبكات وأمان البيانات، مع ميزات مثل SD-WAN وVPN وحماية التهديدات وتحليلات التطبيقات لتحسين الأداء والتحكم.
Axis Security
axissecurity.com
يقدم تطبيق Axis Security وصولًا آمنًا عن بُعد إلى التطبيقات والخدمات باستخدام نموذج الثقة الصفرية، مع إدارة مركزية لسياسات الوصول.
Cyolo
cyolo.io
Cyolo هو تطبيق يقدم وصولاً آمناً عن بُعد للهويات البشرية وغير البشرية، مع ميزات مثل إدارة الوصول وتسجيل الجلسات.
Palo Alto Networks
paloaltonetworks.com
تقدم Palo Alto Networks حلول أمان سيبراني لحماية الشبكات والسحابة، تشمل إدارة التطبيقات وتصنيفها وتقديم رؤى حول التهديدات وأمن التطبيقات السحابية.
NetScaler
netscaler.com
NetScaler هو وحدة تحكم لتسليم التطبيقات تدير الأمان والأداء وتوفر وصولاً آمناً لتطبيقات المؤسسات عبر الشبكات السحابية والمحلية.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
تطبيق Absolute Secure Access يوفر اتصالات آمنة للمستخدمين للوصول إلى الموارد. يشمل VPN و ZTNA لمراقبة الأداء وإدارة الوصول.
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