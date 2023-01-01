WebCatalog
PureDome

PureDome

puredome.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PureDome على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتنزيل تطبيقات الأمان المعتمدة من PureDome تفتخر PureDome بكونها حلاً أمنيًا تجاريًا قابلاً للتكيف مع شهادة ioXt لمعايير الأمان الخاصة بها.

الموقع الإلكتروني: puredome.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PureDome. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Validation

Validation

validation.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

WebTotem

WebTotem

wtotem.com

Professor Messer

Professor Messer

professormesser.com

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning

adaptiveinsights.com

Equals

Equals

equals.com.br

WeCom

WeCom

work.weixin.qq.com

Fing

Fing

fing.com

MarketingPlatform

MarketingPlatform

marketingplatform.com

CerteDrive

CerteDrive

certedrive.com

BusinessU

BusinessU

businessu.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية