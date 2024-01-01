يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pumpkin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

التأمين على الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين سيفعلون أي شيء من أجل حيواناتهم الأليفة. - تغطية واسعة النطاق للحوادث والأمراض - أفضل رعاية ممكنة بفضل استرداد نقدي بنسبة 90% من فواتير الطبيب البيطري المؤهلة - مساعدة ودعم الخبراء من فريق رعاية الحيوانات الأليفة المهووس لدينا

الموقع الإلكتروني: pumpkin.care

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pumpkin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.