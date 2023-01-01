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Pudding.ai

Pudding.ai

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الموقع الإلكتروني: pudding.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pudding.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقرير أداء تصميمات الإعلانات التلقائية مع رؤى قابلة للتنفيذ، يتم إرساله إلى بريدك الوارد مجانًا.

الموقع الإلكتروني: pudding.ai

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