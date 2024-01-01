بدائل - PubNub
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...
Apptimized
apptimized.com
Workspace عبارة عن أداة لتعبئة التطبيقات تمكنك من اكتشاف (إنشاء وثائق التثبيت) وحزم واختبار التطبيقات في متصفحك بغض النظر عن مهارات VPN أو مهارات معينة. تقوم الأداة بدمج سير العمل الخاص بك مع بيئة التعبئة ومجموعة أدوات لتنسيقات MSI وMSIX وApp-V وIntunewin. يمكنك تحريرها ونشرها وإعادة تجميعها بنقرة ز...
Ably
ably.com
يحل باقتدار الجوانب الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في هندسة الوقت الفعلي، مما يسهل على المطورين تشغيل تطبيقات الوقت الفعلي وتوسيع نطاقها مثل الدردشة والألعاب متعددة اللاعبين وتحديثات موقع GPS في الوقت الفعلي والتحكم في جهاز إنترنت الأشياء والمزيد. وللقيام بذلك، نقدم البنية التحتية السحابية وواجهات برمجة الت...