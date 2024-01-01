Provision

Provision

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: useprovision.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Provision على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتم توفير بناء منصة تحليل العقود للبناء. بدلاً من قراءة آلاف الصفحات من المستندات والمراجعات يدويًا، يقوم Provision بتنظيم المعلومات واستخراجها حتى يتمكن المنشئون من توفير الوقت وتقليل تكلفة الأخطاء المستقبلية.

الموقع الإلكتروني: useprovision.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Provision. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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