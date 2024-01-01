Protolabs

Protolabs

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الموقع الإلكتروني: hubs.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Protolabs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم شركة Protolabs خدمات تصنيع مخصصة حسب الطلب. يقدم الموقع نفس الإمكانيات الواسعة والجودة والأسعار. تتيح Protolabs للمستخدمين الحصول على عروض أسعار فورية والوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد (FDM وSLA وSLS وMJF) والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي وتصنيع الصفائح المعدنية وقولبة الحقن. إنهم يتشاركون مع شبكة عالمية تم فحصها من شركاء التصنيع المتخصصين لتوفير مجموعة واسعة من المواد والتشطيبات وقدرات التصنيع لتلبية احتياجات العملاء بدءًا من النماذج الأولية وحتى الإنتاج. تشمل الميزات الرئيسية حسابات الفريق للتعاون وحماية الملكية الفكرية ومعايير الجودة العالية التي يتم الحفاظ عليها من خلال عملياتهم وإدارة الموردين. تخدم Protolabs العملاء في مختلف الصناعات مثل الطيران والسيارات والآلات الصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية والروبوتات والطب. يوفر موقع الويب قاعدة معرفية واسعة وموارد تعليمية ودراسات حالة ومعلومات أخرى لدعم المصممين والمهندسين الذين يستخدمون خدمات التصنيع الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: hubs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Protolabs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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