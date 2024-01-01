تقدم شركة Protolabs خدمات تصنيع مخصصة حسب الطلب. يقدم الموقع نفس الإمكانيات الواسعة والجودة والأسعار. تتيح Protolabs للمستخدمين الحصول على عروض أسعار فورية والوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد (FDM وSLA وSLS وMJF) والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي وتصنيع الصفائح المعدنية وقولبة الحقن. إنهم يتشاركون مع شبكة عالمية تم فحصها من شركاء التصنيع المتخصصين لتوفير مجموعة واسعة من المواد والتشطيبات وقدرات التصنيع لتلبية احتياجات العملاء بدءًا من النماذج الأولية وحتى الإنتاج. تشمل الميزات الرئيسية حسابات الفريق للتعاون وحماية الملكية الفكرية ومعايير الجودة العالية التي يتم الحفاظ عليها من خلال عملياتهم وإدارة الموردين. تخدم Protolabs العملاء في مختلف الصناعات مثل الطيران والسيارات والآلات الصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية والروبوتات والطب. يوفر موقع الويب قاعدة معرفية واسعة وموارد تعليمية ودراسات حالة ومعلومات أخرى لدعم المصممين والمهندسين الذين يستخدمون خدمات التصنيع الخاصة بهم.

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