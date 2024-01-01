Proto

Proto

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: proto.cx

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Proto على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Proto هي الشركة الرائدة في مجال الأتمتة الشاملة لمراكز الاتصال متعددة اللغات، حيث تساعد أكثر من 10000 عميل في الأسواق الناشئة كل يوم على توفير خدمة يسهل الوصول إليها للمستهلكين. 6% فقط من روبوتات الدردشة في العالم تتحدث اللغات المحلية؛ تقدم Proto معالجة اللغة الطبيعية لأكثر من 100 لغة محلية ونادرة، مما يمكّن المؤسسات في مختلف الصناعات من تقديم الخدمة التي تتحدث لغتها. بفضل دقة التصنيف العالية للغات مثل Kinyarwanda وTwi، يتزايد الطلب على محرك معالجة اللغة الطبيعية من Proto بسرعة. تقدم Proto أيضًا معرفة تنظيمية عميقة لحماية المستهلك، باعتبارها مزودًا موثوقًا لحلول خدمة المواطنين للمؤسسات الحكومية في العديد من البلدان. قامت أكثر من 2250 شركة بنشر منصة أتمتة Proto's CX.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: proto.cx

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Proto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

قد يعجبك أيضًا

Glossika

Glossika

ai.glossika.com

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

DatumBox

DatumBox

datumbox.com

Clarabridge Studio

Clarabridge Studio

clarabridge.net

Plasticity

Plasticity

plasticity.ai

GPTconnect

GPTconnect

gptconnect.ai

deepset Cloud

deepset Cloud

docs.cloud.deepset.ai

Drips

Drips

drips.com

Sibyl AI

Sibyl AI

sibyls.ai

Wiktionary

Wiktionary

wiktionary.org

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

TypeEngine

TypeEngine

typeengine.ai

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية