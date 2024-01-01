Proto هي الشركة الرائدة في مجال الأتمتة الشاملة لمراكز الاتصال متعددة اللغات، حيث تساعد أكثر من 10000 عميل في الأسواق الناشئة كل يوم على توفير خدمة يسهل الوصول إليها للمستهلكين. 6% فقط من روبوتات الدردشة في العالم تتحدث اللغات المحلية؛ تقدم Proto معالجة اللغة الطبيعية لأكثر من 100 لغة محلية ونادرة، مما يمكّن المؤسسات في مختلف الصناعات من تقديم الخدمة التي تتحدث لغتها. بفضل دقة التصنيف العالية للغات مثل Kinyarwanda وTwi، يتزايد الطلب على محرك معالجة اللغة الطبيعية من Proto بسرعة. تقدم Proto أيضًا معرفة تنظيمية عميقة لحماية المستهلك، باعتبارها مزودًا موثوقًا لحلول خدمة المواطنين للمؤسسات الحكومية في العديد من البلدان. قامت أكثر من 2250 شركة بنشر منصة أتمتة Proto's CX.

الموقع الإلكتروني: proto.cx

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