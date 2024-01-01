Prospre هو تطبيق مخطط للوجبات يقوم بإنشاء خطط وجبات مخصصة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. يقوم التطبيق بإنشاء خطط وجبات تتوافق مع أهداف المستخدم من السعرات الحرارية والوحدات الكلية للأسبوع، والتي يمكن تعديلها عن طريق تبديل الوجبات وإضافة الوصفات وتحديد النطاقات لوحدات الماكرو. يقدم التطبيق أيضًا مدربًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل وزن المستخدم وتناوله للطعام، ويقدم اقتراحات للبقاء على المسار الصحيح. تتيح ميزة تعقب الماكرو للمستخدمين تتبع كل ما يأكلونه وتوفر مسحًا للرموز الشريطية وماسحًا ضوئيًا للحقائق الغذائية، مما يسمح للمستخدمين بمسح أكثر من 300000+ مادة غذائية لتتبع أكثر من 150 عنصرًا غذائيًا. يوفر التخطيط المرن للوجبات في التطبيق خيار تضمين الوجبات في الخطة أثناء تلبية وحدات الماكرو. يقدم Prospre أيضًا قائمة بقالة تلقائية مع ميزة الملء التلقائي من Amazon Fresh وقوائم البقالة القابلة للطباعة والرسوم البيانية لتقدم الوزن. ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق لأجهزة iOS وAndroid. مع Prospre، يمكن للمستخدمين بسهولة تحقيق أهداف النظام الغذائي القائمة على الكلي دون الحاجة إلى تناول نفس الطعام كل يوم. ويحظى التطبيق بتقييم عالٍ على متجر التطبيقات، حيث أثنى المستخدمون على سهولة استخدامه وفعاليته في تحديد أهداف النظام الغذائي على المدى الطويل.

الموقع الإلكتروني: prospre.io

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