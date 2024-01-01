بدائل - Prosple
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
ON24
on24.com
أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
BrightTALK
brighttalk.com
اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
Liveform
livestorm.co
يوفر Livestorm برنامجًا بسيطًا لاتصالات الفيديو للأعمال. قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت، مباشرة أو مسجلة مسبقًا أو آلية، وقم بإنشاء الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها بسهولة.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Run The World
runtheworld.today
يساعدك Run The World على استضافة مؤتمرات ومحادثات وساعات سعيدة افتراضية. قم بإنشاء أحداث جذابة عبر الإنترنت للتدريس والتواصل وبناء المجتمع. ابدأ مجانًا!
HeySummit
heysummit.com
أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Remo
remo.co
اجعل التجارب الأصيلة عبر الإنترنت تنبض بالحياة مع Remo. ✓ الأحداث بجميع أنواعها ✓ المحتوى التفاعلي ✓ لافتات الرعاية ✓ 4X مشاركتك.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Eventify
eventify.io
تعمل تقنية Eventify الكل في واحد على زيادة المدخرات إلى الحد الأقصى، وإغراء الرعاة والعارضين، وتعزيز مشاركة الحضور والتواصل والرضا!
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.
Balloon
balloon.app
منصة مدعومة بالأبحاث تفتح الأفكار والتعليقات من خلال القضاء على التفكير الجماعي وتضخيم الأصوات. تقليل وقت الاجتماع بنسبة 70%.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركا...
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Watchity
watchity.com
Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالًا لإنشاء محتوى سمعي بصري ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز عن الآخرين وزيادة تفاعل الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. تتمثل الميزة التنافسية لـ Watchity في مزيجها الفريد والشامل من إمك...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk عبارة عن منصة دردشة جماعية مبتكرة للشركات عبر الإنترنت. فهو يمكّن الناشرين عبر الإنترنت من بناء مجتمع والتفاعل بطلاقة على أرضهم من خلال إجراء نفس المحادثة على موقع الويب الخاص بهم وصفحة Facebook وموقع الهاتف المحمول.
Lenos
lenos.com
Lenos عبارة عن منصة متكاملة للمشاركة في الأحداث المختلطة لإنشاء التأثير والإسناد والمشاركة فيه وقياسه في الوقت الفعلي.
KingConf
web.kingconf.com
الأحداث الافتراضية حسب الطلب! نحن نقدم منصة حديثة للأحداث الافتراضية التي تسهل تعلم المشاركين وتدعوهم للتواصل مع بعضهم البعض والمشاركة عن بعد. بفضل معارضنا الافتراضية، ستتاح لرعاة الحدث فرصة إنشاء منصة خاصة بهم، حيث يمكنهم عرض منتجاتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو، والتفاعل في الوقت الفعلي مع الحضور...
InvitePeople
invitepeople.com
مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة، تقدم InvitePeople برامج إدارة أحداث شاملة وعالمية المستوى ومصممة خصيصًا لمختلف الصناعات. سواء كانت اجتماعات داخلية أو مؤتمرات كبيرة أو أحداث تركز على العلامة التجارية، تضمن مجموعة ميزات InvitePeople تجربة أحداث سلسة وفعالة ولا تُنسى. من خلال الخدمة الاحترافية المخصصة ...
expertshare
expertshare.live
منصة خبراء الأحداث الافتراضية الخاصة بك عبارة عن منصة للمؤتمرات والتعاون على شبكة الإنترنت للأحداث الافتراضية. تم تطوير Expertshare من قبل متخصصين سويسريين في صناعة الأحداث الذين جمعوا بين خبرتهم ومهاراتهم الفنية وفهمهم العميق لما يحتاجه العملاء لإنشاء حدث ناجح. نحن نسعى جاهدين لتوفير المنصة والخدما...
EventsMo
eventsmo.com
تساعد EventsMo في إنشاء تجربة حدث لا تُنسى. البداية إلى النهاية. نحن نقدم حلاً شاملاً للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة بجميع أحجامها. تعمل منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا على تحسين تجربة الحدث الخاص بك، وتعزيز المشاركة، وربط الحضور وشبكات المندوبين. بدءًا من نظام التسجيل/إصدار التذاكر بالخدمة الذ...
EventLive
eventlive.pro
EventLive هو تطبيق ومنصة بث مباشر شاملة للأحداث. فهو يسمح للمستخدمين بالبث المباشر باستخدام هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. ليس هناك حد لعدد المشاهدين، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، ب...
Connect My Event
connectmyevent.com
منصة أحداث قابلة للتخصيص بالكامل لاستضافة الأحداث الافتراضية والمختلطة. مهما كان الحدث الخاص بك، ومهما كان جمهورك كبيرًا أو صغيرًا، قم ببنائه على طريقتك وتقديمه بسلاسة. يمكن تنظيم وإدارة وتقديم المؤتمرات والعروض الحية وعمليات الإطلاق والمعارض التجارية والمعارض والبث المباشر والبرامج الأكاديمية وغير ...
Bettercast
bettercast.com.au
يوفر Bettercast طريقة فعالة وممتعة لإدارة مشاريعك الإبداعية. تعمل منصة إدارة الأحداث والبث البديهية هذه على تسهيل إعداد الأحداث وتشغيلها لمديري الأحداث والأماكن وموظفي AV والأهم من ذلك للحاضرين. يحتوي على نظام تذاكر الأحداث الافتراضية المدمج، والقدرة على البث (مع أو بدون تذاكر)، ويمكن استخدامه في ال...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart عبارة عن منصة اتصالات متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إدارة الندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والأحداث الافتراضية وتسجيل الأحداث في الموقع والتفاعل المباشر وغير ذلك الكثير.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet عبارة عن منصة أحداث SaaS مبتكرة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. تسمح المنصة للمنظمين بإدارة المعارض والمؤتمرات التجارية ذات عائد استثمار فعال من خلال إبقاء الجمهور منخرطًا في أدوات إدارة الأحداث وأدوات الاتصال عبر الويب والتطبيقات سهلة الاستخدام. قم بإنشاء مجموعات بث مباشر وجلسات...
BoothCentral
boothcentral.com
قم باستضافة أحداث جذابة - سواء كانت شخصية، أو مختلطة، أو افتراضية. BoothCentral هو نظام إدارة واستضافة الأحداث الشامل الخاص بك مع أدوات قوية وسهلة الاستخدام مصممة لمساعدة حدثك على النجاح! يتميز حل الأحداث الافتراضية لدينا بأنه فعال من حيث التكلفة وسهل الإعداد وقابل للتخصيص. مع ميزات مثل: - العلامة ا...
Meetaway
meetaway.com
Meetaway عبارة عن منصة أحداث افتراضية تجعل من السهل والبسيط على منظمي الأحداث جمع جمهورهم معًا والتواصل وبناء علاقات هادفة. يساعد تطبيق Meetaway الحاضرين على مقابلة الأشخاص الذين يرغبون في مقابلتهم. عند إعداد حدث ما، يمكن للمنظمين إعداد معايير مطابقة تعكس أهداف الحدث والجمهور، ويمكن للحاضرين أيضًا إ...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
نحن نجعل المعقد بسيطا. Deal Room هي منصة إدارة الأحداث البسيطة والشاملة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. ببساطة قم بالتنظيم. ببساطة قم بالتخصيص. ببساطة الشبكة. - أفضل تجربة للتواصل مع وظائف شاملة - ميزات وتكاملات مدمجة - حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية وإدارة النجاح ما عليك سوى تنظي...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
نحن نجعل المعقد بسيطا. Deal Room هي منصة إدارة الأحداث البسيطة والشاملة للأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة. ببساطة قم بالتنظيم. ببساطة قم بالتخصيص. ببساطة الشبكة. - أفضل تجربة للتواصل مع وظائف شاملة - ميزات وتكاملات مدمجة - حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية وإدارة النجاح ما عليك سوى تنظي...
Virbela
virbela.com
تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية...
Dryfta
dryfta.com
الكثير من الأدوات، الكثير من الفوضى؟ احصل على Dryfta، منصة الأحداث الشاملة التي يستخدمها منظمو الأحداث لجمع المقترحات والمحادثات، وبيع التذاكر عبر الإنترنت، وإنشاء جدول برامج تفاعلي، واستضافة اجتماعات افتراضية، وتعزيز مشاركة الحضور من خلال تطبيق شبكات كامل المواصفات.
streamGo
streamgo.events
نريد أن نكون مختلفين. لقد بدأنا StreamGo لتحسين الأحداث عبر الإنترنت. أفضل للعلامات التجارية وأفضل للحاضرين. لفترة طويلة، كانت الأحداث عبر الإنترنت تعني أنه يتعين على مقدمي العروض قضاء وقت أطول في تعلم الأنظمة بدلاً من تعلم محتواها. سيتعين على الحاضرين تنزيل البرامج وتثبيتها لمشاهدة الحدث. أثناء الح...
Haia
haia.live
أنت على حق. هناك بعض الحلول الرائعة لعقد مؤتمرات الفيديو للأحداث - فكر في Haia. أكبر مشكلة في الأحداث عبر الإنترنت والأحداث المختلطة هي مشاركة الحضور مما يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة - حيث يصعب التنقل في الحدث أو المشاركة فيه. لم تتقن أي منصات أحداث هذا الأمر حقًا حتى الآن. حتى الآن :) حل Haia؛ نحن نر...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim عبارة عن منصة أحداث افتراضية مبتكرة ذات ميزات تفاعلية تساعدك على استضافة أحداث جذابة. بفضل الأكشاك الافتراضية ثلاثية الأبعاد القابلة للتخصيص، والدردشة المباشرة والفيديو، والتقارير التفصيلية حول مشاركة الزوار، يعد ExpoSim مثاليًا لاستضافة المعارض الافتراضية والمعارض التجارية والمزيد. تكمن قيم...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace عبارة عن منصة افتراضية ومختلطة لفعاليات التوظيف. بفضل تصميمها الذي يركز على المستخدم والذي يركز على الفيديو أولاً، تتيح Talentspace لأصحاب العمل والمراكز المهنية ومجالس القوى العاملة استضافة أحداث مهنية غامرة لا تُنسى.
myOnvent
myonvent.com
myOnvent هو حدث شامل ومبتكر عبر الإنترنت ومنصة مجتمعية تتمتع بخبرة واسعة في استضافة مجموعة واسعة من الأحداث عبر الإنترنت أو كمكون مختلط للأحداث الشخصية (المؤتمرات الأكاديمية والمعارض والمعارض والمؤتمرات الافتراضية والمزيد). يمكن استخدام منصة myOnvent كحدث لمرة واحدة، أو كمكان اجتماع افتراضي للمستخدم...
Premier Virtual
premiervirtual.com
تسمح منصة Premier Virtual للمؤسسات بتحويل عملية التوظيف إلى عملية افتراضية سلسة. ستمنحك مجموعة التوظيف الافتراضية الشاملة لدينا المرونة اللازمة لاستضافة معارض الوظائف عبر الإنترنت، وتوفر إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى التواصل. وقد ساعدت المنصة أكثر...
Engagez
engagez.com
Engagez هي واحدة من منصات المشاركة الرقمية الرائدة الشاملة للشركات التي تحتاج إلى إشراك العملاء المحتملين والعملاء والشركاء والموظفين في برامج الأعمال الخاصة بالتسويق والمبيعات والتدريب والتعليم. منصة واحدة لجميع فعالياتك الغامرة: الأحداث الافتراضية، والأحداث المختلطة، والاجتماعات الفردية، والشبكات ...
Chati
chati.com
أداة إنشاء أحداث افتراضية مرنة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة ويمكن الوصول إليها وغامرة وستترك الحاضرين متحمسين للحدث التالي. مع عقود من الخبرة في إنتاج الأحداث الافتراضية، توفر Chati جميع الأدوات التي تحتاجها لاستضافة حدث آسر بنجاح. من خلال تزويد العملاء بفرصة بناء تجاربهم الافتراضية ببساطة بدعم من فري...
Social27
social27.com
تعمل Social27 على تشغيل الأحداث التي تعمل على تسريع المبيعات وبناء المجتمع. قم بتشغيل أحداث افتراضية ومختلطة وشخصية وعمليات بث عبر الإنترنت تكون ممتعة وآمنة وقابلة للتوسع عالميًا. توفر منصة الأحداث الافتراضية Social27 أفضل الفرص الافتراضية والمختلطة للتواصل بين الحضور، وعرض الجهات الراعية والعارضة، ...
CrowdComms
crowdcomms.com
سواء كنت تدير حدثًا شخصيًا أو مختلطًا، فسنساعدك على تقديم تطبيق حدث مرن وجميل يحمل علامة تجارية سيحبه الحاضرون. الويب أو Native أو كليهما، يجد الحاضرون أنه من السهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. تحدث إلينا حول متطلبات الحدث المحددة الخاصة بك. نهجنا تعاوني وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخصي...
EventAct
eventact.com
Eventact هو SaaS لإدارة الأحداث. يمكّن Eventact مخططي الأحداث من إنشاء وإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. يتضمن Eventact كل ما تحتاجه لإدارة الأحداث الخاصة بك. تشمل الوحدات التسجيل والإقامة واستضافة الأحداث الافتراضية ومنشئ موقع الأحداث. أكشاك العارضين الافتراضية، وتطبيق جمع العملاء المحت...
Evenium
corp.evenium.com
يوفر Eventium تقنية بديهية حتى تتمكن من إدارة الأحداث الخاصة بك بسهولة، مع توفير تجربة أفضل وأكثر جاذبية للحاضرين. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع توفير البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. بفضل التفاعل في جوهره، يمكّنك Eventium من إنشاء بيئات تعليمي...
Eventee
eventee.co
بفضل الواجهة البديهية والجميلة لكل من تطبيق الهاتف المحمول والويب، يستطيع عملاؤنا الوصول إلى أكثر من 70% من قاعدة المستخدمين لكل حدث. تمكنك ميزات الحدث من إدارة الحدث الخاص بك بكفاءة، وزيادة مشاركة الحضور، وتحسين تجربة الحدث بشكل عام. الميزات المضمنة: جدولة الأحداث، والأسئلة والاستطلاعات المباشرة، و...
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Brella
brella.io
Brella هي منصة الأحداث الرائدة للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية. تثق المؤتمرات والمعارض الرائدة في العالم في شركة Brella لدعم أحداثها بالمحتوى ذي الصلة والتواصل عالي الجودة وفرص مبتكرة لتوليد الإيرادات. تعمل تقارير التحليلات الدقيقة التي تقدمها Brella، والتي تغطي الموضوعات الشائعة ونوايا المشتر...
Tikkl
tikkl.com
استمتع بتجربة حدث غامرة من جميع أنحاء العالم، شخصيًا أو افتراضيًا. أو قم باستضافة حدثك الذي لا يقاوم من خلال حل DIY القوي الذي يعزز الحضور والإيرادات. الآن مع الذكاء الاصطناعي.
Eventmaker
eventmaker.com
يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B واحدًا من أكثر برامج إدارة الأحداث (EMS) الشاملة شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير...
Cadence
eventcadence.com
Cadence عبارة عن منصة شاملة لتخطيط وتنفيذ وتجربة حدث أحلامك شخصيًا أو افتراضيًا. بفضل الصور المذهلة والألوان المخصصة والشعارات الفريدة، ستصبح هوية علامتك التجارية امتدادًا لمنصتنا. سواء كان مؤتمرًا افتراضيًا للشركة أو مهرجانًا موسيقيًا، فإننا نسعى جاهدين لتنظيم الأحداث التي تترك أثرًا دائمًا.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جل...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix عبارة عن منصة أحداث افتراضية ومختلطة سهلة الاستخدام تتيح للمنظمين تشغيل الأحداث من موقعهم الإلكتروني في دقائق. يمنحك Eventmix جميع الأدوات التي تحتاجها ليس فقط لتشغيل الأحداث الخاصة بك وتحقيق الدخل منها بسهولة، ولكن أيضًا للحفاظ على تفاعل جمهورك من خلال مناطق مخصصة للتواصل والمشاركة قابلة ل...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI هو جيل جديد من برامج إدارة الأحداث الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للحاضرين. إنه يوفر تطبيقات الأحداث، وموقع الويب، والتسجيل، والاستطلاعات المباشرة، والاستبيانات، والخرائط الحية، وتطبيقات الأحداث المتعددة، وخدمات جذب العملاء المحتملين ومشاركة الحضور. يس...