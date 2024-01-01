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منصة عقارية تجارية شاملة - استثمار وبيع وتأجير العقارات التجارية المدعومة ببيانات تم التحقق منها. PropReturns هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لشراء وبيع وتأجير العقارات التجارية في الهند. سوق العقارات في الهند مجزأ للغاية ويعاني من نقص الشفافية. نحن نمكن الشركات والأفراد في الهند من التعامل مع العقارات التجارية المدعومة بالبيانات.

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