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الموقع الإلكتروني: properfinance.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Proper على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تبسيط التسوية المالية. قم بأتمتة عمليات التسوية الخاصة بك وتبسيط العمليات المحاسبية باستخدام منصة البيانات المالية الحديثة.

الموقع الإلكتروني: properfinance.io

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