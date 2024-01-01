PromptLoop

PromptLoop

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الموقع الإلكتروني: promptloop.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PromptLoop على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PromptLoop عبارة عن نظام أساسي للبيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء مجموعات البيانات وإثرائها عن طريق تشغيل النماذج على صفوف بيانات جداول البيانات باستخدام استخراج الويب واختيار فئات للنص وتنسيق المخرجات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: promptloop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PromptLoop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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