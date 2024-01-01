يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PromptLoop على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

PromptLoop عبارة عن نظام أساسي للبيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء مجموعات البيانات وإثرائها عن طريق تشغيل النماذج على صفوف بيانات جداول البيانات باستخدام استخراج الويب واختيار فئات للنص وتنسيق المخرجات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: promptloop.com

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