Prommt عبارة عن منصة آمنة لطلبات الدفع تعمل على تحويل المدفوعات الهاتفية المحفوفة بالمخاطر والمستهلكة للوقت إلى معاملات آمنة عبر الإنترنت. يمنح Prommt التجار القدرة على إرسال طلبات دفع فورية وشخصية للعملاء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل عبر الإنترنت؛ تقديم تجربة دفع آمنة وسلسة عبر الإنترنت مباشرة للعملاء. يعتبر Prommt مثاليًا لعملاء المؤسسات، وهو تطبيق قائم على الويب قابل للتطوير بشكل كامل ويمكنه تزويد المؤسسات الكبيرة بإدارة سهلة للمستخدمين والتحكم في الوصول المتدرج للفرق المعقدة عبر مواقع متعددة. من خلال التكامل الكامل مع موفري الدفع الحاليين، يتيح Prommt للعملاء الحفاظ على العلاقات مع البوابة الحالية أو معالج الدفع بالبطاقة. مزودًا بميزات ذكية بما في ذلك الترميز الآمن للبطاقة، والمدفوعات المتكررة، والشحن التلقائي، والإيصالات الآلية، والتنبيهات الذكية واتصالات الدفع ذات العلامات التجارية الكاملة، يوفر Prommt جميع الأدوات التي تحتاجها لتحويل عمليات الدفع الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: prommt.com

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