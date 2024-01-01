Prommt

Prommt

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: prommt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prommt على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Prommt عبارة عن منصة آمنة لطلبات الدفع تعمل على تحويل المدفوعات الهاتفية المحفوفة بالمخاطر والمستهلكة للوقت إلى معاملات آمنة عبر الإنترنت. يمنح Prommt التجار القدرة على إرسال طلبات دفع فورية وشخصية للعملاء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل عبر الإنترنت؛ تقديم تجربة دفع آمنة وسلسة عبر الإنترنت مباشرة للعملاء. يعتبر Prommt مثاليًا لعملاء المؤسسات، وهو تطبيق قائم على الويب قابل للتطوير بشكل كامل ويمكنه تزويد المؤسسات الكبيرة بإدارة سهلة للمستخدمين والتحكم في الوصول المتدرج للفرق المعقدة عبر مواقع متعددة. من خلال التكامل الكامل مع موفري الدفع الحاليين، يتيح Prommt للعملاء الحفاظ على العلاقات مع البوابة الحالية أو معالج الدفع بالبطاقة. مزودًا بميزات ذكية بما في ذلك الترميز الآمن للبطاقة، والمدفوعات المتكررة، والشحن التلقائي، والإيصالات الآلية، والتنبيهات الذكية واتصالات الدفع ذات العلامات التجارية الكاملة، يوفر Prommt جميع الأدوات التي تحتاجها لتحويل عمليات الدفع الخاصة بك.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: prommt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prommt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Rebillia Platform

rebillia.com

PayFacile

PayFacile

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Zoho Checkout

Zoho Checkout

zoho.com

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Trustly Business

trustly.com

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