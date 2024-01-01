Promiedos

Promiedos

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: promiedos.com.ar

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Promiedos على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

صفحة كرة القدم الأرجنتينية، معلومات وإحصائيات في الوقت الحقيقي.

الموقع الإلكتروني: promiedos.com.ar

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Promiedos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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