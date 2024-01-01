Promethean AI هي أداة ثورية للذكاء الاصطناعي (AI) تعمل مع الفنانين لبناء عوالم افتراضية. فهو يقدم مجموعة من الميزات المصممة لمساعدة الفنانين في حل المشكلات بشكل إبداعي، وتوليد الأفكار، وأتمتة المهام الدنيوية وغير الإبداعية. كما أن لديها القدرة على التعلم من الأذواق الفردية لكل فنان والتكيف معها. الإصدار المجاني من Promethean AI متاح للاستخدام غير التجاري وتتوفر خيارات ترخيص إضافية للمشاريع التي يقل تمويلها عن 100 ألف دولار سنويًا (Indie) وما فوق (Professional). إن Promethean AI هو من بنات أفكار أندرو ماكسيموف، مدير الفن الفني في شركة Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). لقد عمل أندرو، جنبًا إلى جنب مع فريق من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا والترفيه، معًا لإنشاء أداة تسهل على الفنانين إنشاء أعمالهم ومشاركتها. الهدف من Promethean AI هو إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية الإبداعية وتمكين أي شخص من إنشاء قصص قد تكون مستحيلة لولا ذلك. يتميز Promethean AI بمجموعة من الأدوات المصممة لمساعدة الفنانين، بدءًا من تثبيت الأصول وتخصيصها وحتى أساسيات سطر الأوامر وتعليم Promethean. . بالإضافة إلى ذلك، تقدم Promethean AI برنامجًا للتدريب الداخلي على فنون البيئة، حيث يتبادلون خبراتهم في بناء عوالم افتراضية للحصول على نظرة ثاقبة لجعل تجربة الفنان أفضل وأسرع. أخيرًا، تم عرضها في العديد من المنشورات، مثل WIRED وVentureBeat و80.lv وGamesIndustry.biz وGamasutra.

الموقع الإلكتروني: prometheanai.com

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