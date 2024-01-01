بدائل - ProjectsForce

EQL

eql.com

EQL هو حل تجاري شامل لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء تجارب إطلاق لا تُنسى لمنتجاتها المطلوبة، مع منح المعجبين وصولاً أسهل إلى المنتجات التي يحبونها. لفترة طويلة جدًا، لم تتمكن تكنولوجيا التجارة الإلكترونية من تلبية الطلب على المنتجات والتجارب الأكثر رواجًا. ونتيجة لذلك، تقوم الروبوتات والممثلون ...