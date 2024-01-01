بدائل - Proinvoice

Wave

waveapps.com

Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...