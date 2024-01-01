بدائل - Progress Retail
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Bitreport
bitreport.app
يمكّن Bitreport الشركات من تبسيط الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة متسقة للعملاء عبر جميع مواقع سلاسلها.
Action Card
actioncardapp.com
يعمل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ Action Card على رقمنة عمليات التدقيق وقوائم المراجعة الخاصة بمتجرك مما يساعد على تبسيط العمليات. توفير الوقت في استكمال الزيارات والحفاظ على معايير العلامة التجارية بشكل صحيح.
Pazo
gopazo.com
اكتشف Pazo: إحداث ثورة في إدارة عمليات البيع بالتجزئة أطلق العنان للإمكانات الكاملة لعمليات البيع بالتجزئة لديك باستخدام Pazo، وهي مهمة متطورة وبرنامج إدارة SOP يثق به آلاف العملاء حول العالم. احصل على رؤية لا مثيل لها عبر منافذ البيع الخاصة بك، وقم بتبسيط الاتصالات الداخلية، وتعزيز العمليات اليومية...
Zenput
zenput.com
أصبح Zenput الآن جزءًا من Crunchtime - برنامج إدارة العمليات الرائد للعلامات التجارية للمطاعم متعددة الوحدات ومشغلي خدمات الطعام. Zenput عبارة عن منصة لتنفيذ العمليات تستخدمها علامات تجارية مثل Chipotle وDomino's وSweetgreen لأتمتة كيفية تنفيذ إجراءات التشغيل وبروتوكولات الصحة العامة وسلامة الأغذية ...
Jolt
jolt.com
Jolt هو برنامج لتنفيذ العمليات متاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يساعد المطاعم وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها من الشركات على تحقيق مسؤولية الفريق والامتثال لسلامة الأغذية الرقمية وتعزيز أداء الموظفين. يتم استخدام Jolt من قبل شركات مثل Smoothie King، وJimmy John’s، وBuffalo Wild Wings، وLegola...
Quant Retail
quantretail.com
Quant هو حل سحابي لإدارة مساحات البيع بالتجزئة وفئات المنتجات والمخططات وملصقات الرفوف والتجديد التلقائي وتوثيق صور المتجر. في Quant، يقوم عملاؤنا برسم وإدارة المخططات الأرضية لآلاف المتاجر وينشرون مئات الآلاف من المخططات التخطيطية كل عام.
Footmarks
footmarks.com
تساعد Footmarks أكبر العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة في العالم على اكتساب رؤية غير مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ التجزئة ومعدلات الامتثال. بدءًا من المرافق والمستودعات وصولاً إلى طابق البيع بالتجزئة، توفر Footmarks بيانات قابلة للتنفيذ لزيادة معدلات التنفيذ وزيادة المبيعات وتقليل الهدر.
VisitBasis
visitbasis.com
يساعد تطبيق VisitBasis للجوال التجار ومدققي التجزئة وفرق التسويق الميداني على إعداد تقارير تنفيذ البيع بالتجزئة بشكل احترافي بسهولة. يعد برنامج VisitBasis لنظام Android مجانيًا للفرق المكونة من 10 مستخدمين أو أقل لإجراء تدقيق البيع بالتجزئة واستطلاعات المنتجات وجمع بيانات السوق وإنشاء نماذج إلكتروني...
Bindy
bindy.com
يساعد برنامج Bindy Retail Execution Software العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والضيافة على تنفيذ المعايير والبرامج في الوقت المحدد وبالكامل في كل موقع. قم بتعزيز الأداء من خلال قوائم المراجعة والصور والتوقيعات المخصصة وسير العمل التصحيحي ذو الحلقة المغلقة. تنفيذ أسرع للموقع: أنشئ نماذج مخصصة لنشر ال...
BeMyEye
bemyeye.com
توفر BeMyEye للعلامات التجارية الاستهلاكية حلاً كاملاً لتتبع أدائها داخل المتجر وتحليله وتحسينه، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء والتعهيد الجماعي لمساعدتهم على تحقيق التنفيذ المثالي للمتجر. جهز فريق المبيعات لديك بتطبيق "البوصلة" الخاص بنا لأداء متجر سريع ودقيق. عمليات التد...
ThirdChannel
thirdchannel.com
توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إن...
Skupos
skupos.com
ربط صناعة البيع بالتجزئة - تعمل Skupos على تشغيل تجارة التجزئة الأكثر ذكاءً والأكثر ربحية من خلال ربط المتاجر المستقلة والعلامات التجارية والموزعين على منصة واحدة.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...