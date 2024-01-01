Progress Retail

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بنيت من قبل تجار التجزئة - لتجار التجزئة. متجر شامل حقيقي لعمليات البيع بالتجزئة والتعلم: توفير التعلم الديناميكي وإدارة المهام واتصالات الشركة. منصة لتجربة الموظفين (EXP) مزودة بتعليم التجزئة الشهير في مجالات التدريب على المبيعات، وتنمية المهارات القيادية، والتطوير الشخصي، والمزيد.

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