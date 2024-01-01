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Profi عبارة عن منصة تشغيل شاملة لمقدمي الخدمات المحترفين بما في ذلك. المدربين والاستشاريين والمدربين والمعالجين وغيرهم. تم تصميم Profi خصيصًا لمقدمي الخدمات المحترفين، وهو يساعدك على تبسيط جميع العمليات بسهولة وتنمية أعمالك بشكل أكثر كفاءة. موثوق به من قبل أكثر من 1000 متخصص، يتيح لك Profi ما يلي: - توفير 140 ساعة سنويًا عن طريق أتمتة العمل المنشغل - إقناع العملاء بسهولة من خلال توفير تجربة مميزة - توسيع عروض أعمالك يمكنك استخدام Profi كمزود منفرد، أو كفريق من المحترفين، أو كعمل تجاري. حالات الاستخدام الشائعة: - جدولة جلسات تدريب فردية وجماعية مع العملاء - تشغيل الجلسات من خلال أداة مؤتمرات الفيديو المدمجة أو Zoom - إنشاء وبيع الدورات / البرامج - تتبع تقدم عملائك وإشراكهم في النماذج - تحصيل رسوم العضوية أو الاشتراك الرسوم - احصل على أموال مقابل الجلسات والخدمات الأخرى من خلال نظام فوترة موحد