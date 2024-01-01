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يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختبار الطويلة والأخطاء المكلفة في الإنتاج، ويزيل عبء ضمان الجودة الذي يستهلك موارد هندسية هائلة.

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