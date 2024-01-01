ProdPerfect

ProdPerfect

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الموقع الإلكتروني: prodperfect.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ProdPerfect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختبار الطويلة والأخطاء المكلفة في الإنتاج، ويزيل عبء ضمان الجودة الذي يستهلك موارد هندسية هائلة.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: prodperfect.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ProdPerfect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Mailosaur

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Qase

qase.io

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

Endtest

Endtest

endtest.io

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