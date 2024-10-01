بدائل - ProdPad
Productboard
productboard.com
Productboard عبارة عن نظام أساسي لإدارة المنتجات يساعد فرق المنتجات في الحصول على المنتجات المناسبة لتسويقها، بشكل أسرع، من خلال فهم ما يحتاجه العملاء، وتحديد أولويات ما سيتم إنشاؤه بعد ذلك، ومواءمة الجميع حول خريطة الطريق. تستخدم أكثر من 6000 شركة، بما في ذلك Microsoft وZoom و1-800-Contacts وUiPath...
Dovetail
dovetail.com
يساعدك Dovetail على تخزين أبحاث المستخدم وتحليلها والتعاون فيها في مكان واحد، مما يسهل رؤية الأنماط واكتشاف رؤى العملاء وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك. يشمل عملاؤنا Boston Consulting Group، وCisco، وCSIRO، وDeliveroo، وElsevier، وKayak، وMastercard، وSketch، وShopify، وSquare، وThoughtworks، وVMware.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة لإدارة المهام والمشاريع قائمة على الويب، وهي مثالية لإدارة المشاريع بطريقة رشيقة. الواجهة المصممة بشكل جميل والوظائف البديهية والتكامل السلس مع الأدوات الأخرى تجعلها خيارًا منطقيًا لفرق المشروع. تقدم MeisterTask خطة أساسية مجانية (ما يصل إلى 3 مشاريع)، مع اشتراكات مدفوعة تبدأ من ...
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha!...
Maze
maze.co
Maze هي منصة أبحاث المستخدم التي تجعل المنتجات مفيدة للأشخاص. تعمل Maze على تمكين أي شركة من بناء المنتجات المناسبة بشكل أسرع من خلال إتاحة رؤى المستخدم بسرعة تطوير المنتج. تم تصميم Maze لسهولة الاستخدام، وهو يسمح للمصممين ومديري المنتجات والباحثين بجمع ومشاركة رؤى المستخدم عند الحاجة إليها، ووضعها ...
Canny
canny.io
Canny هو الحل الشامل لإدارة تعليقات المستخدمين، حيث يمكنك التقاط تعليقات العملاء وتنظيمها وتحليلها في مكان واحد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتج. يحتوي Canny على كل ما تحتاجه للتنقل في حلقة التعليقات بأكملها. بدءًا من إدارة طلبات الميزات وتحليل رؤى المستخدم ووصولاً إلى إنشاء خرائط طريق...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ هو الحل الوحيد المصمم لبدء وتتبع وإدارة ومشاركة مبادرات الابتكار والتحسين بدءًا من توليد الأفكار وحتى التنفيذ.إن تسريع النمو وتحسين الربحية يبدأ بالأفكار الجيدة وينتهي بالتنفيذ القوي. يساعد Minitab Engage™ المؤسسات على بناء برامج التحسين والابتكار، وتنفيذها بمساعدة أدوات حل المشكلات...
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
Looppanel
looppanel.com
Looppanel هو منتج تحليل ومستودع بحثي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعل اكتشاف رؤى المستخدم ومشاركتها أسرع بمقدار 5 مرات.
Ideanote
ideanote.io
تعمل منصة الابتكار الخاصة بـ Ideanote على تسهيل جمع أفضل الأفكار من الموظفين والعملاء وتطويرها والتصرف بناءً عليها. الآن مع الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة والتكامل (Zapier وMicrosoft Teams). احصل على نسخة تجريبية مجانية أو عرض شخصي اليوم! قم بإطلاق مجموعات الأفكار على الفور، وإدارة الأفكار بشكل أ...
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
UserVoice
uservoice.com
تعتبر UserVoice، الأداة المثالية لاكتشاف المنتجات، منصة مصممة لسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. من خلال تقديم نظام شامل لإدارة الملاحظات، يمكّن UserVoice الشركات من جمع اقتراحات المستخدمين وأفكارهم وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. من خلال واجهة بديهية، يمكن للمستخدمين إرسال أفكارهم، والتص...
Notably
notably.ai
ومن الجدير بالذكر أن منصة تمكين الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر حلاً شاملاً للباحثين من مختلف الصناعات. تستخدم المنصة أفضل الممارسات والذكاء الاصطناعي لإجراء أبحاث أفضل وأسرع وأكثر ذكاءً. فهو يساعد الباحثين على إنشاء مستودع أبحاث يصبح أكثر ذكاءً كلما زاد استخدامه، مما يمكّنهم من استيراد بيا...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وإستراتيجيتها مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد قادة المنتجات على تحديد المشكلات التي يجب حلها للعملاء، وتحديد ما سيتم إنشاؤه بعد ذلك بناءً على ذكاء المنتج القابل للتنفيذ، وإنشاء استراتيجيات المنتج لدفع نتائج الأعمال.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale هو حل برمجي لإدارة الأفكار حائز على جوائز يساعد الشركات والحكومات وصانعي التغيير الاجتماعي على تمكين القوى العاملة لديهم. باستخدام IdeaScale، يمكن لهذه الكيانات المتنوعة التقاط أفكار موظفيها وتبسيط تطويرها من أجل تعظيم تأثير كل فكرة.
Featurebase
featurebase.app
قم بإنشاء لوحات تعليقات وعناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص لالتقاط جميع تعليقات المستخدمين وطلبات الميزات وتقارير الأخطاء بسهولة. قم بتحليل التعليقات وتحديد أولويات التطوير من خلال التصويت على الميزات وإبقاء العملاء على اطلاع بخريطة طريق المنتج العام وسجل التغيير.
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
GetCurious
getcurious.io
يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الأفكار من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من ا...
GroupMap
groupmap.com
العصف الذهني التعاوني وصنع القرار عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. ابدأ بأكثر من 60 قالبًا للعصف الذهني، أو قم بتصميم قالبك الخاص. تشمل القوالب SWOT، وقبعات التفكير الست، والخرائط الإدراكية، وخرائط أصحاب المصلحة، وخرائط المخاطر، والخرائط الذهنية، وLean Business Canvas وغيرها الكثير...
Great Question
greatquestion.co
يعد Great Question موطنًا لأبحاث تجربة المستخدم لأفضل الفرق في فئتها مثل Canva وDrift وBrex. قم بتجنيد المشاركين في الأبحاث، وإجراء مقابلات مع المستخدمين، واستطلاعات الرأي، ومجموعات التركيز، وشكرهم من خلال الحوافز العالمية. ثم قم بتخزين وتحليل ومشاركة جميع الرؤى والإبرازات والبكرات والتسجيلات والنصو...
featureOS
featureos.app
يعمل نظام featureOS على تحويل الطريقة التي تقوم بها بتجميع تعليقات المستخدمين وتحليلها والتصرف بناءً عليها، وتحويل البيانات المتفرقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مدعومة بمساعد الذكاء الاصطناعي لدينا - KAL. يمكن لنظام featureOS جمع الرؤى من خلال لوحات التعليقات ومن العديد من المصادر الأخرى مثل محادثات الات...
Savio
savio.io
تتبع طلبات الميزات لزيادة إيرادات التوسع والاحتفاظ. مركزية طلبات الميزات في مكان واحد دون أي انقطاع في سير العمل. تتبع طلبات الميزات من Intercom وHelp Scout وSlack والمزيد. يقوم المؤسسون ونجاح العملاء وفرق إدارة المنتجات بتتبع صوت طلبات العملاء لإسعاد العملاء وتقليل الاضطراب وزيادة عمليات البيع.
Condens
condens.io
Condens هي أداة برمجية تجعل تخزين بيانات بحث المستخدم وتحليلها ومشاركتها أسهل وأسرع وأكثر متعة. مع التركيز بشكل خاص على سهولة الاستخدام والإعداد السريع، يمكنك البدء باستخدام Condens في بضع دقائق. المزايا الرئيسية هي: • الانتقال من البيانات الأولية إلى الرؤى بشكل أسرع • التعاون مع الزملاء في تحليل ال...
Screeb
screeb.app
Screeb عبارة عن منصة لأبحاث المستخدم التي تقودها المنتجات وتساعد فرق المنتجات على إنشاء منتجات أفضل من خلال معرفة مستخدميها بشكل أفضل. تحليلات المنتجات، والاستطلاعات داخل التطبيق، والمجتمع، ومجموعات تطوير البرامج (SDK) للويب والجوال... Screeb عبارة عن نظام أساسي كامل الميزات لزيادة نموك واعتماده وال...
Chisel
chisellabs.com
أدوات خارطة الطريق التقليدية معطلة. الإزميل هو الحل الحديث. على عكس منصات خارطة الطريق الأخرى، يقوم Chisel بإدخال التعليقات في كل جانب من جوانب دورة حياة تطوير المنتج، ويمنحك المزيد من أدوات جمع التعليقات المضمنة، وتوليف أفضل للتعليقات، والاتصال المباشر والرؤية في جميع مسارات العمل. بفضل الذكاء الاص...
Supahub
supahub.com
Supahub هي أداة مجانية لتعليقات العملاء لجمع طلبات الميزات وإدارتها وتحديد أولوياتها. لا مزيد من التعليقات المفقودة أو المتجاهلة. على عكس الطرق التقليدية لجمع التعليقات عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة، يوفر لك Supahub وقتًا ثمينًا من خلال دمج المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني في منصة مركزية. باستخ...
Sideways 6
sideways6.com
"لا داعي للتفكير في منصة التعهيد الجماعي لأفكار الموظفين." يناير 2023 قم بإشراك موظفيك وتحسين مؤسستك وبناء ثقافة الابتكار بسرعة وبساطة، على Microsoft Teams وشبكة الإنترانت التفاعلية الخاصة بك والمزيد في Sideways 6، ندرك أهمية إشراك موظفيك لتحقيق أهداف العمل من خلال الأفكار. لكن تشغيل برامج الأفكار ع...
CoNote
conote.ai
يقوم CoNote بنسخ وتحليل وتنظيم أبحاثك النوعية أثناء التعاون مع فريقك.
NEXT
nextapp.co
NEXT عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول تفاعلات العملاء إلى رؤى المنتج. تقوم NEXT بجمع تفاعلات العملاء، وفهم هذه التفاعلات بدقة، وتقديم رؤى قائمة على الأدلة تستخدمها الفرق للتحقق من صحة قرارات المنتج اليومية والأفكار الكبيرة. النتيجة؟ - بناء منتجات أفضل. - تسريع الوقت...