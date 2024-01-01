بدائل - PrivIQ
TrustArc
truste.com
تعمل TrustArc على سد الفجوة بين الخصوصية والبيانات للحصول على رؤى أعمق ووصول أوسع وامتثال مستمر.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer هي شركة سويدية، تأسست لمساعدة محترفي الخصوصية مثلك على إنجاز المزيد من الأشياء. سواء كنت بحاجة إلى تنظيم برنامج الخصوصية الخاص بك بشكل أفضل، أو إدارة RoPA الخاص بك بشكل أسرع، أو زيادة الوعي بشكل أكثر كفاءة، يمكن للمحترفين زيادة إنتاجيتهم من خلال دورة حياة برنامج الخصوصية بأكملها في DPOrg...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud هو البرنامج الوحيد الذي تحتاجه لضمان حماية بياناتك والامتثال لأمن تكنولوجيا المعلومات. فهو يجمع بين الخبرة القانونية وخبرة تكنولوجيا المعلومات مع البرامج لأتمتة إدارة الامتثال الخاصة بك وتزويدك بمخرجات الوثائق الإلزامية. يمكنك التطلع إلى قضاء المزيد من الوقت حيثما يكون ذلك مهمًا لشركتك ن...
Keepabl
keepabl.com
يعمل برنامج إدارة الخصوصية الحائز على جوائز Keepabl على تنفيذ وصيانة إطار عمل عالمي المستوى للخصوصية، مع التركيز على القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وهو بديهي وبسيط، مع سير عمل سهل الاستخدام ومألوف يخفي الأعمال الثقيلة الذكية تحت الغطاء. تم اختيار Keepabl في قائمة RegTech100 العالمية المرموقة ...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine عبارة عن منصة لإدارة خصوصية البيانات ستحبها مؤسستك بأكملها. لقد تم تصميم مزيجها الموثوق به من التكنولوجيا والتجربة والخبرة لتبسيط برنامج الخصوصية الخاص بك وإظهار الامتثال. PrivacyEngine هو برنامج شامل لخصوصية البيانات ونظام أساسي متصل يمكنه تحويل استراتيجية خصوصية البيانات الخاصة بك عن...
Seers
seersco.com
منصة إدارة موافقة Seers هي منصة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الرائدة عالميًا والتي تثق بها أكثر من 50000 شركة في المملكة المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD. تحتوي منصة إدارة موافقة Seers على حل شامل لموقعك على الويب. يمكنك مسح ملفات تعريف الارت...
DATEV
datev.de
أحد أكبر مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات الأوروبيين للاستشارات الضريبية والشركات المتوسطة الحجم.
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...