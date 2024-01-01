بدائل - PrivacyEngine

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer هي شركة سويدية، تأسست لمساعدة محترفي الخصوصية مثلك على إنجاز المزيد من الأشياء. سواء كنت بحاجة إلى تنظيم برنامج الخصوصية الخاص بك بشكل أفضل، أو إدارة RoPA الخاص بك بشكل أسرع، أو زيادة الوعي بشكل أكثر كفاءة، يمكن للمحترفين زيادة إنتاجيتهم من خلال دورة حياة برنامج الخصوصية بأكملها في DPOrg...