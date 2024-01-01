بدائل - Prismm

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp هو برنامج كمبيوتر للنمذجة ثلاثية الأبعاد لمجموعة واسعة من تطبيقات الرسم مثل التصميم المعماري والتصميم الداخلي وهندسة المناظر الطبيعية والهندسة المدنية والميكانيكية وتصميم الأفلام وألعاب الفيديو. وهو متوفر كتطبيق على شبكة الإنترنت، SketchUp Free، وإصدار مجاني، SketchUp Make، وإصدار مدفوع مع ...

Shapespark

Shapespark

shapespark.com

تحويل النماذج المعمارية ثلاثية الأبعاد إلى إرشادات تفاعلية على الويب. شاركها عبر الروابط وقم بتضمينها على مواقع الويب.

Panoraven

Panoraven

panoraven.com

قائد صانعي الجولات الافتراضية 360 درجة. نحن نقدم مشغلًا أنيقًا وسهل الاستخدام بزاوية 360 درجة يناسب جميع الشاشات، وينشئ جولات افتراضية بزاوية 360 درجة عالية الجودة، وهو مصمم للأداء والاستخدام الشاق.

Panoroo

Panoroo

panoroo.com

برنامج جولة افتراضية بقيمة 8 دولارات شهريًا بقيمة 360 دولارًا يتيح لك إنشاء جولات تفاعلية ثلاثية الأبعاد في دقائق معدودة. رسوم التجربة لمدة 14 يومًا.

Engage by Cell

Engage by Cell

engagebycell.com

Engage by Cell هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية، وتستخدمها المؤسسات في كل الصناعات لتقديم المحتوى من خلال لوحة تحكم الرسائل القصيرة وأدوات تطوير الويب على الأجهزة المحمولة.

theViewer

theViewer

theviewer.co

TheViewer عبارة عن منصة عالمية عبر الإنترنت تسمح للجميع بتحميل المحتوى 360 الخاص بهم وإنشاء شيء نحب أن نطلق عليه جولة VR. إنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، وبدون أي معرفة حول الواقع الافتراضي، يمكنك إنشاء تجربة VR جميلة في أقل من 20 دقيقة. منصتنا متوافقة مع: iOS، وAndroid، وDaydream، وGearVR، وOculus ...

Lapentor

Lapentor

lapentor.com

Lapentor هو برنامج جولة افتراضية قائم على السحابة يساعد المصورين البانوراميين على إنشاء جولة افتراضية جميلة وجذابة، مع الكثير من المكونات الإضافية والموضوعات، يتيح لك Lapentor تخصيص جولتك ونشرها واستضافتها حتى ضمن النطاق الخاص بك. اعرض محتواك بزاوية 360 درجة بطريقة سريعة وسهلة

WeboBook

WeboBook

webobook.com

جولات افتراضية بزاوية 360 درجة مع واقع افتراضي غامر. منشئ سريع للجولات الافتراضية للعقارات أو الفنادق أو المتاحف أو مجرد مكان. مشغل VR مع انتقالات ورسوم متحركة سلسة. يوفر WebBook واجهة برمجة تطبيقات ويب قوية ومجانية يمكنك من خلالها دمج إنشاء وتصور الجولات الافتراضية مباشرة في موقعك. يمكنك تجربة Webo...

Threesixty.tours

Threesixty.tours

threesixty.tours

تساعد Threesixty.tours الشركات على عرض ممتلكاتها من خلال الجولات الافتراضية مما يسمح للأشخاص بالتميز وزيادة إيراداتهم وعدد العملاء المحتملين. قم بإنشاء جولات افتراضية بسهولة في غضون دقائق قليلة، وأضف شعار علامتك التجارية وشاركها مع أي شخص! نحن نقدم خدماتنا للمصورين ووكلاء العقارات والمدارس والجامعات...

SeekBeak

SeekBeak

seekbeak.com

يتيح لك SeekBeak إنشاء صور بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة وجولات افتراضية باستخدام جهازك المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب. قم بتضمين مجموعة واسعة من المحتوى في صورك، وتتبع النجاح من خلال التحليلات المتعمقة، والتعاون مع أعضاء الفريق وغير ذلك الكثير، كل ذلك دون مغادرة متصفح الويب الخاص بك. معرفة المزي...

Scenics App

Scenics App

scenics.app

تعمل المناظر الطبيعية على إزالة التعقيد من عملية إنشاء جولات افتراضية: يقوم منشئ المحتوى بتحميل صورة بانورامية من كاميرته بزاوية 360 درجة وتحويلها إلى جولة افتراضية تفاعلية باستخدام محرر السحب والإسقاط المدمج. جميع الأدوات موجودة بالفعل: تنسيقات الوسائط المختلفة، مثل روابط الويب ونقاط الاتصال والأوص...

GoThru

GoThru

gothru.co

GoThru عبارة عن منصة تم تطويرها لتقديم أدوات متعددة للمصورين الموثوقين في Google وبشكل ضمني لعملائهم. GoThru Moderator هو الوسيط الوحيد خارج Google الذي يوفر التكنولوجيا اللازمة لإنشاء كوكبة من الصور البانورامية ونشرها مباشرة على خرائط Google وتطبيق التجوّل الافتراضي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم GoThru ا...

Panoee

Panoee

panoee.com

أفضل برنامج جولات افتراضية مجاني لنشر جولات افتراضية تفاعلية وعالية الجودة وجميلة بزاوية 360 درجة في دقائق.

Real Tour Vision

Real Tour Vision

realtourvision.com

تم إنشاء نظام الجولات الافتراضية Fusion من RTV للمصورين المحترفين الذين يتطلعون إلى تقديم أفضل منتج نهائي لوكيل عقارات أو صاحب عمل محلي. يقوم Fusion بإنشاء جولات افتراضية جميلة ومواقع عقارية. يستطيع المستخدمون تحميل فيديو عالي الدقة بدقة 1080، وصور ثابتة، وصور بانورامية 360، ومقاطع فيديو 360، وتضمين...

TeliportMe

TeliportMe

teliportme.com

أفضل برنامج للجولات الافتراضية لزيادة إيراداتك وأدوات لإنشاء جولات افتراضية أكثر ذكاءً لمؤسستك. بيت دمى ثلاثي الأبعاد غير محدود، ونشر Google Street View وأفضل بديل Matterport لأعمالك العقارية والتوأم الرقمي.

VeeSpaces

VeeSpaces

veespaces.com

أصبح عرض أدوات المعرض أمرًا سهلاً! هل نعرض في المعارض التجارية الحية؟ جرب مجموعة المعارض الرقمية VeeSpaces. قم بإنشاء شارات برموز QR مخصصة لتبادل المعلومات. احصل على تطبيقات الهاتف المحمول لالتقاط العملاء المحتملين وعمليات التكامل. قم بإنشاء عروض تقديمية للمنتجات ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي وال...

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