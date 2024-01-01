Pricefy

Pricefy

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الموقع الإلكتروني: pricefy.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pricefy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Start monitoring your competitor's prices with Pricefy, is so easy! Add your competitor URL and Pricefy will do the rest, extracting all available product data like image, price, stock/availability and currency. If you wont loose time adding all your competitors URLs just use the auto-matching feature which finds and matches all your competitors products urls across the web.
الفئات:
Business
Retail Pricing Software

الموقع الإلكتروني: pricefy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pricefy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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