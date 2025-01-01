بدائل - Prezo

Google Slides
google.com
Google Slides هو برنامج عرض تقديمي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير العروض التقديمية والتعاون مع الآخرين في الوقت الحقيقي.
Microsoft PowerPoint Online
powerpoint.cloud.microsoft
VEED
veed.io
Veed هو منصة لتحرير الفيديوهات ومحتوى مرئي، توفر أدوات بسيطة لتحرير وتسجيل الفيديو، وتوليد ترجمات تلقائية، مع دعم التعاون الفوري.
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
تطبيق Microsoft Sway يمكن المستخدمين من إنشاء ومشاركة تقارير تفاعلية، عروض تقديمية، و قصص شخصية بشكل سهل وسريع.
HeyGen
heygen.com
HeyGen هي منصة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات AI، توفر إمكانية إنتاج محتوى احترافي بسهولة وبأكثر من 40 لغة.
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai هو أداة لإنشاء العروض التقديمية عبر الإنترنت، تتميز بتصميم شرائح ذكي ومكتبة قوالب ووسائط، مع أدوات للتعاون وتحليل الأداء.
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show هو تطبيق لإنشاء وتحرير العروض التقديمية، يدعم التعاون والتقديم المباشر، ويتيح تضمين الوسائط والتفاعل مع الجمهور.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
iCloud Keynote
icloud.com
تطبيق Keynote من آبل هو أداة سحابية لإنشاء وتحرير العروض التقديمية، يدعم التعاون الفوري ويتيح تخصيص العروض بسهولة.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هو تطبيق يعزز التفاعل مع الجمهور خلال العروض التقديمية من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة الحية والاختبارات.
Prezi
prezi.com
Prezi هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تقديمية تفاعلية وجذابة بصريًا باستخدام تصميم مرن، مع ميزات التعاون في الوقت الحقيقي وإمكانية دمج الفيديو.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia هو تطبيق لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحول النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية مع أفاتار مخصص دون الحاجة لكاميرات.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وعروض تقديمية جذابة بمهارات بسيطة، مما يسهل التواصل الفعال.
Vyond
vyond.com
Vyond هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات جودة احترافية بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مكتبة واسعة من الشخصيات والقوالب.
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo هو تطبيق يوفر قوالب احترافية قابلة للتخصيص لإنشاء عروض تقديمية عبر Google Slides وPowerPoint بسرعة وسهولة.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart هو تطبيق لتصميم الرسوم البيانية والعروض التقديمية والمحتوى المرئي بسهولة، دون الحاجة لخبرة في التصميم.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
PresentationAI
presentations.ai
تطبيق PresentationAI يساعد في إنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم المحتوى المتعدد ويسهل التعاون بين الفريق.
Pitch
pitch.com
Pitch هو برنامج تعاوني لإنشاء العروض التقديمية يتيح للفرق العمل معًا في الوقت الفعلي، ويشمل ميزات مثل القوالب والتحليلات لتحسين الأداء.
SlideSpeak
slidespeak.co
تطبيق SlidesSpeak أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء وتلخيص العروض التقديمية، تدعم عدة تنسيقات مثل PowerPoint وPDF، وتضمن أمان البيانات.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Rephrase.ai هو تطبيق لإنشاء فيديوهات من النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل إنتاج فيديوهات احترافية بسرعة.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides هو تطبيق لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، يوفر استطلاعات، مسابقات، وجلسات أسئلة مع إمكانية التفاعل الحي مع الجمهور.
Decktopus
decktopus.com
Decktopus هو برنامج عرض تقديمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في إنشاء عروض تقديمية بسهولة من خلال تصميم تلقائي ومحتوى مخصص.
Slides
slides.com
Slides هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، تدعم التعاون والوسائط المتعددة، وتتيح التخصيص السهل للمستخدمين.
Elai.io
elai.io
Elai.io هو منصة لإنشاء فيديوهات تعليمية عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمح بتحويل النص إلى فيديو وتدعم العديد من اللغات.
DocHipo
dochipo.com
Dochipo هو تطبيق تصميم رسومي مجاني يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي مثل الرسوم البيانية والملصقات بسهولة وسرعة. يوفر أدوات للتعاون والذكاء الاصطناعي.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap هو تطبيق تفاعلي لتعزيز المشاركة في التعليم، حيث يتيح للطلاب الإجابة على الأسئلة عبر الهواتف أو الحواسيب دون الحاجة للتثبيت.
Plus
plusai.com
تطبيق Plus AI يساعدك في إنشاء وتحرير وتصميم العروض التقديمية بسهولة في Google Slides باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Personate AI
personate.ai
Personate AI هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو من خلال تجسيدات رقمية، مما يتيح إنشاء محتوى مرئي دون الحاجة لتصوير تقليدي.
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