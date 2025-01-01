بدائل - Prewrite

StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder هو برنامج لإدارة إنتاج الفيديو والأفلام، يسهل كتابة السيناريوهات، وتنظيم المشاهد، وإدارة الجدول الزمني والموارد.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet هو برنامج كتابة سيناريو سحابي يتيح التعاون الفوري بين الكتاب مع ميزات الدعم الذكي لتحسين النصوص.
Celtx
celtx.com
Celtx هو تطبيق يشمل أدوات لكتابة السيناريو، إدارة الإنتاج، والتعاون في مشاريع الأفلام، مما يسهل عملية الإنتاج بشكل شامل.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard هو برنامج على الإنترنت يستخدم لإنشاء ومشاركة القصص المصورة بسهولة وفاعلية، مع أدوات لتسهيل التخطيط والتعاون.
Plottr
plottr.com
Plottr هو تطبيق يساعد الكتاب على تنظيم مؤامراتهم، المشاهد، وتطوير الشخصيات بطريقة بسيطة وفعالة.
Boords
boords.com
Boords هي أداة تعاونية لإنشاء وإدارة القصص المصورة بطريقة سهلة، مما يساعد الفرق على تنظيم مشاريعها الإبداعية بشكل فعال.
Filmustage
filmustage.com
تطبيق Filmustage يُسهّل تحليل النصوص السينمائية تلقائيًا، حيث يقوم بتحويل ملفات السيناريو إلى تنسيق مُفصّل يمكن تصديره بسهولة.
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