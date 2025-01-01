بدائل - Prewrite

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder هو برنامج لإدارة إنتاج الفيديو والأفلام، يسهل كتابة السيناريوهات، وتنظيم المشاهد، وإدارة الجدول الزمني والموارد.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet هو برنامج كتابة سيناريو سحابي يتيح التعاون الفوري بين الكتاب مع ميزات الدعم الذكي لتحسين النصوص.

Celtx

Celtx

celtx.com

Celtx هو تطبيق يشمل أدوات لكتابة السيناريو، إدارة الإنتاج، والتعاون في مشاريع الأفلام، مما يسهل عملية الإنتاج بشكل شامل.

MakeStoryBoard

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

MakeStoryboard هو برنامج على الإنترنت يستخدم لإنشاء ومشاركة القصص المصورة بسهولة وفاعلية، مع أدوات لتسهيل التخطيط والتعاون.

Plottr

Plottr

plottr.com

Plottr هو تطبيق يساعد الكتاب على تنظيم مؤامراتهم، المشاهد، وتطوير الشخصيات بطريقة بسيطة وفعالة.

Boords

Boords

boords.com

Boords هي أداة تعاونية لإنشاء وإدارة القصص المصورة بطريقة سهلة، مما يساعد الفرق على تنظيم مشاريعها الإبداعية بشكل فعال.

Filmustage

Filmustage

filmustage.com

تطبيق Filmustage يُسهّل تحليل النصوص السينمائية تلقائيًا، حيث يقوم بتحويل ملفات السيناريو إلى تنسيق مُفصّل يمكن تصديره بسهولة.

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