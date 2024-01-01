بدائل - Presto API

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.

Apigee

Apigee

google.com

تساعد Apigee، وهي جزء من Google Cloud، الشركات الرائدة في تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتأمينها وتوسيع نطاقها. جرب Apigee مجانا.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.

Appsmith

Appsmith

appsmith.com

توقف عن التعامل مع البيانات، والبحث عن مكتبة React المثالية، وترميز كل شيء من الصفر. أنشئ أدوات داخلية بشكل أسرع 10 مرات باستخدام Appsmith.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة واجهة برمجة التطبيقات - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...

Workato

Workato

workato.com

Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...

Backendless

Backendless

backendless.com

نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

منصة تكامل هجينة قائمة على الخدمات الصغيرة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية وقواعد البيانات المختلفة القائمة على السحابة والمحلية.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

شحن واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بشكل أسرع: تساعد بوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Zuplo الفرق الصغيرة والكبيرة على توصيل واجهات برمجة التطبيقات إلى الإنتاج بشكل سريع وآمن وبتجربة مطور تغير قواعد اللعبة.

Hasura Cloud

Hasura Cloud

hasura.io

تمنحك Hasura واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وREST الفورية على مصادر البيانات الجديدة والحالية. قم بتوصيل Hasura ببياناتك واحصل على واجهات برمجة التطبيقات في أقل من دقيقة.

Kong

Kong

konghq.com

Kong هي شركة الاتصال السحابي لإدارة API والخدمات الدقيقة. تعمل منصتنا على توحيد بوابة API والدخول وشبكة الخدمة في حل مطور واحد.

Informatica

Informatica

informatica.com

إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...

Checkly

Checkly

checklyhq.com

مراقبة نشطة مبهجة للمطورين. Checkly عبارة عن منصة مراقبة API وE2E للمكدس الحديث: JavaScript قابلة للبرمجة ومرنة ومحببة.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

قم بتوصيل SaaS والتطبيقات المحلية والسحابية مع دمج الذكاء على الفور في أي عملية تجارية. تعرف على المزيد حول تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Jitterbit.

BuildShip

BuildShip

buildship.com

BuildShip عبارة عن أداة إنشاء خلفية مرئية ذات كود منخفض تتيح لك شحن واجهات برمجة التطبيقات والوظائف المجدولة والوظائف السحابية الخلفية على الفور. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء عقد سير العمل الخاصة بك، والاتصال بأي أداة وقاعدة بيانات وإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقاتك. يتم دعم Build...

Xano

Xano

xano.com

أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قوية وقابلة للتطوير لتطبيقك بدون تعليمات برمجية. Xano هي الواجهة الخلفية الموثوقة لأكثر من 50000 تطبيق للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.

Boomi

Boomi

boomi.com

تساعدك حلول Boomi iPaaS على تعزيز مستقبل أعمالك من خلال التكامل الذكي والأتمتة. قم بتوصيل كل شيء، في كل مكان، مع Boomi.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

<form> الخاص بك ولكنه يعمل بالفعل. قم بتحويل HTML <form> الخاص بك إلى شيء يعمل بكامل طاقته احصل على إشعارات البريد الإلكتروني وتحميل الملفات والتكامل مع التطبيقات الأخرى. 3 دقائق للإعداد ومجاني للاستخدام.

Userparser

Userparser

userparser.com

Userparser هو محلل وكيل المستخدم وواجهة برمجة تطبيقات البحث عن عنوان IP التي تحول وكيل المستخدم وعنوان IP إلى بيانات تحليلية مفصلة. يعد موزعو وكيل المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن IP أداتين يمكن استخدامهما للمساعدة في تحديد موقع المستخدم. يعمل موزعو وكيل المستخدم من خلال النظر في المعلومات ...

RSS API

RSS API

rssapi.net

قم بتحليل RSS وATOM وJSON-Feeds بسهولة عبر REST API واحصل على عناصر جديدة عبر Webhooks!

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام للمطورين والشركات. يمكن دمجها مباشرة عبر استدعاء REST API البسيط.

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io

Broadpeak.io عبارة عن منصة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات للفيديو توفر لموفري المحتوى ومشغلي التلفزيون المدفوع ومقدمي خدمات OTT طريقة سهلة وسريعة وموثوقة لتقديم جودة بث متقدمة لمشتركيهم. فهو يكيف عمليات البث في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المشاهدون على البث المناسب تلقائيًا. يقوم بتخصيص التدفقات بناءً ...

APItoolkit

APItoolkit

apitoolkit.io

قم بتحويل إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بفريقك الفني باستخدام APIToolkit. توفر منصتنا المراقبة في الوقت الفعلي، وتتبع الأخطاء، ورؤى الأداء، مما يضمن تشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بشكل لا تشوبه شائبة، وأن عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات الصادرة لا تؤثر على عملك من خلال التغييرا...

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