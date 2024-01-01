بدائل - PrestaShop
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Ecwid
ecwid.com
سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Big Cartel
bigcartel.com
أنشئ متجرًا فريدًا عبر الإنترنت، وقم ببيع عملك، وقم بإدارة أعمال إبداعية. مثالي لمصممي الملابس والفرق وصانعي المجوهرات والحرفيين وغيرهم من الفنانين.
OpenCart
opencart.com
نظام عربة التسوق المجانية. OpenCart هو حل للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفتوح المصدر يعتمد على لغة PHP.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
Shift4Shop
shift4shop.com
ما هي برامج التجارة الإلكترونية؟ وكيفية اختيار برنامج التجارة الإلكترونية المناسب لبناء عملك عبر الإنترنت وإطلاق موقع ويب ناجح
SamCart
samcart.com
الطريقة السهلة لبدء البيع عبر الإنترنت. سواء كنت تبيع منتجات رقمية أو خدمات عبر الإنترنت، فإن SamCart هي الطريقة الأسهل لبدء قبول الطلبات.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
Storenvy
storenvy.com
قم بالشراء مباشرة من الشركات الصغيرة الأكثر روعة في العالم.
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
ShopFactory
shopfactory.com
أنشئ موقع التجارة الإلكترونية والمتجر الإلكتروني الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إدارة المدفوعات والطلبات والعملاء والشحن والتسويق في السحابة. قوية بشكل مدهش. سهل الاستخدام للغاية.
Olist
olist.com
مصمم لأولئك الذين يبحثون عن أفضل التقنيات والأدوات والتكاملات في عملية المبيعات عبر الإنترنت. تسريع أعمالك، والنمو في التجارة الإلكترونية.
Tradift
tradift.com
Tradift is a technology company providing e-commerce solutions for determined businesses. Tradift makes it easy for businesses to accept payments, ship products and manage sales, all within a single platform.
Checkout Page
checkoutpage.co
With Checkout Page, you'll be ready to accept payments on your website in no time. With a beautiful checkout experience that works on any device, for any customer. Sell anything from physical goods to event tickets and from software to digital downloads. Set up a checkout, email confirmations and au...
Cartzy
cartzy.com
Cartzy is an all-in-one eCommerce platform that makes it easy for anyone to start an online business. Created with all the apps you need to start a highly optimized store, right out of the box. Cartzy is trusted by 1000’s of e-commerce marketers and sellers in countries around the world and it is Bu...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart is an easily configurable shopping cart solution that offers full web-based administration and can be integrated into any website with a simple link.
Airsquare
airsquare.com
Sell products, tickets and memberships, online and in-store with our fully-featured commerce software, anywhere in the world.
Shoprocket
shoprocket.io
Create your account with Shoprocket and start selling anywhere in 5 minutes. Simply copy & paste our code into your website or blog, or connect your social media accounts and marketplaces. It's also the fastest shopping cart in the world.
Storbie
storbie.com
Storbie is the ecommerce platform for independent retailers. We exist to help small businesses succeed online and we specialise in industry tailored web solutions for pharmacy and veterinary clinics. The Storbie platform is easy to use with no coding knowledge required. We take care of the technical...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart is a shopping cart platform enabling businesses to boost revenue withhigh converting cart pages.
Cococart
cococart.co
أسهل طريقة لإدارة عملك. قم بإدارة طلباتك ومدفوعاتك وتسويقك والمزيد — في مكان واحد. Cococart هي الطريقة الأسهل لأي شخص لبيع أي شيء عبر الإنترنت. يمكن للتجار إنشاء متجر بدون تعليمات برمجية أو تصميم أو تنزيلات للتطبيقات. لا تزال 200 مليون شركة في جميع أنحاء العالم تستخدم WhatsApp أو الهاتف لتلقي الطل...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ هي منصة التجارة الإلكترونية ذات الأداء الوحيد التي تم إنشاؤها بدافع الضرورة بسبب معدلات التحويل السيئة. متى كانت آخر مرة تم فيها تحويل مبيعات متجرك بنسبة 4%، أو 6%، أو 8%، أو 10% أو أكثر؟ يعمل Checkout Champ على زيادة معدلات التحويل ومتوسط قيمة الطلب من خلال الخروج المخصص الثوري، وز...
HeadQ
headq.io
يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجهم والحصول على عرض أسعار والتحقق مباشرة من موقع الويب الخاص بك.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
Shopaccino
shopaccino.com
منصة برمجيات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام مع تطبيق الهاتف المحمول. يمكن للتجار إنشاء مواقعهم الإلكترونية وبيع المنتجات لعملاء B2C وB2B (كلاهما). واجهة برمجة التطبيقات (API) متكاملة مع جميع بوابات الدفع وشركات الشحن الرئيسية. وجود أدوات تسويقية مثل: البريد الآلي للطلبات المهجورة، ونظام نقاط الم...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأس...