Press Hook is a tech-enabled Public relations marketplace that connects brands to the media. Create your profile, submit samples to relevant journalists, and get your brand mentioned in top tier publications such as Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today, and many more.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: presshook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Press Hook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.