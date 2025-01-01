بدائل - Prepostseo

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly هو تطبيق لتحسين الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقدم اقتراحات للقواعد والتدقيق الإملائي والنغمة لمساعدة الكتاب في جميع المجالات.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

تطبيق GPTZero يكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي في النصوص، ويحلل الجمل والفقارات والمستندات لتحديد مصدرها.

PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

PlagiarismCheck.org أداة للكشف عن الانتحال، تدعم لغات متعددة وتتيح التحقق من الأمانة الأكاديمية ومراجعة النصوص للقواعد والاقتباسات.

Trinka

Trinka

trinka.ai

Trinka هو تطبيق للكتابة الأكاديمية والتقنية يستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص القواعد وتحسين الكتابة، بما في ذلك فحص الانتحال وتحسين الأسلوب.

Article Rewriter

Article Rewriter

articlerewriter.net

تطبيق REWriter للمقالات يعد أداة لإعادة صياغة المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على إنتاج نصوص فريدة وذات جودة عالية.

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

تطبيق Copyleaks يكشف عن الانتحال والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويدعم تحليل نصوص متعددة اللغات.

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

يعد WriterZen برنامجًا لإدارة محتوى SEO يساعد في تبسيط عملية البحث عن الكلمات الرئيسية وكتابة المحتوى وتحسينه، مع أدوات دعم إضافية.

Winston AI

Winston AI

gowinston.ai

تطبيق Winston AI يكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي في النصوص، مثل تلك المنتجة بواسطة ChatGPT، ويساعد في ضمان الأصالة والدقة.

PlagiarismSearch

PlagiarismSearch

plagiarismsearch.com

تطبيق للتحقق من الانتحال عبر الإنترنت، يساعد المستخدمين على اكتشاف المحتوى المنسوخ وضمان أصالة كتاباتهم.

Compilatio

Compilatio

compilatio.net

تطبيق Compilatio يساعد المؤسسات التعليمية في مكافحة الانتحال من خلال أدوات للكشف عن التشابه وتوفير موارد تعليمية للمعلمين والطلاب.

CustomWritings

CustomWritings

customwritings.com

تطبيق CustomWritings هو أداة مجانية للتحقق من انتحال النصوص، تساعد في التأكد من أصالة الأعمال الأكاديمية مثل الأبحاث والمقالات.

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