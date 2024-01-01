Premise

Premise

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الموقع الإلكتروني: premise.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Premise على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Premise is a data and analytics platform that empowers decision makers with real-time, actionable information. By combining the power of a global network of on-the-ground contributors with industry leading data science and machine learning Premise is ‚ÄòThe Source of Ground Truth.
الفئات:
Productivity
Retail Intelligence Software

الموقع الإلكتروني: premise.com

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