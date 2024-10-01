بدائل - Practice

Calendly

Calendly

calendly.com

يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Motion

Motion

usemotion.com

Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية

Preply

Preply

preply.com

تقدم Preply Business للشركات دروسًا فردية عبر الإنترنت مع مدرسين لغة معتمدين. مع Preply، يمكن للموظفين اختيار المعلمين بناءً على احتياجاتهم الخاصة، والتعلم وفقًا لجدول زمني مرن والتدرب بين الدروس باستخدام مواد مخصصة. لقد قمنا ببناء فريق من المعلمين المحترفين وخبراء المنهجية لتدريب موظفيك على التحدث ...

Microsoft Bookings

Microsoft Bookings

microsoft.com

Microsoft Bookings هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعدك على تتبع حجوزاتك وموظفيك وعملائك. لن تفوت أي موعد أبدًا، وسيكون لديك عدد أقل من حالات عدم الحضور.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعا...

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...

Brevo

Brevo

brevo.com

في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

يدعم Housecall Pro المحترفين في جميع جوانب سير العمل اليومي، بما في ذلك: جدولة الوظائف، وقاعدة بيانات العملاء، ومعالجة الفواتير والدفع، وإرسال الفنيين، وغير ذلك الكثير. كما أنه متكامل تمامًا مع الوصول إلى تطبيق حجز المستهلك Housecall. Housecall Pro هي أداة متكاملة الخدمات تمكن محترفي الخدمة من إدارة...

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

بناء مجتمعات الفصول الدراسية الرائعة مع أولياء الأمور والطلاب

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!

Doodle

Doodle

doodle.com

تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذ...

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذل...

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu عبارة عن منصة تشغيل أعمال شاملة تحتوي على جميع الأدوات الأساسية للمشروع والمهام والتمويل وإدارة العملاء. يوفر لك Flowlu نظرة عامة عميقة على كل ما يجري في شركتك. يمكنك تتبع كل جزء من عملك، بدءًا من الوقت الذي يقضيه فريقك وعبء العمل عليه وحتى التكاليف الإجمالية وفواتير العملاء.

Varsity Tutors

Varsity Tutors

varsitytutors.com

يقدم Varsity Tutors دروسًا خصوصية وجماعية، وفصولًا دراسية، وإعدادًا للاختبار، والتعلم الافتراضي لجميع الطلاب والمهنيين. يمكنك الوصول إلى أكثر من 3000 موضوع وأكثر من 40000 معلم عبر الإنترنت اليوم.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

ابحث عن الصالون أو المنتجع الصحي أو محترف اللياقة البدنية التالي. قراءة ونشر التعليقات. حدد موعدًا عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لقصات الشعر والتلوين والعناية بالأظافر والعناية بالبشرة والتدليك والمكياج والمدربين الشخصيين واليوجا والبيلاتس والمزيد!

Copilot

Copilot

copilot.com

توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعو...

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

هل تبحث عن تمرين جديد؟ هل ترغب في الانضمام إلى دروس اليوغا بتكلفة أقل؟ هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على تمارين جديدة في المنزل؟ يمكن أن يساعدك تطبيق Mindbody في العثور على أفضل مكان لممارسة التمارين الرياضية على هذا الجسم الشاطئي. سواء كنت تبحث عن تمرين للمبتدئين أو تحاول تحقيق أهداف اللياقة البدني...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات ا...

Simplero

Simplero

simplero.com

تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة و...

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime عبارة عن منصة جدولة المواعيد التي تمكن الشركات من إدارة المواعيد والموظفين والخدمات دون أي متاعب. إنه حل شامل للشركات التي تحتاج إلى جدولة من أي نوع. سواء كان ذلك لإدارة الغرف، أو تأجير المعدات، أو حجوزات الفصول الدراسية، أو إدارة الأحداث، أو إدارة الدورة التدريبية، فنحن ندعمك. قم بالتسجيل ...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هي عبارة عن منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. بدءًا من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع وحت...

Cal.com

Cal.com

cal.com

جدولة مفتوحة المصدر: أرسل رابطًا واجتمع أو أنشئ سوقًا كاملاً ليتواصل البشر معه.

Moxo

Moxo

moxo.com

تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...

Timely

Timely

gettimely.com

في الوقت المناسب. برنامج الحجز الذي يحافظ على عودة العملاء. قم بتشغيل صالونك مثل المحترفين باستخدام برنامج حجز سهل الاستخدام يتيح لك التحكم في تجربة العميل بأكملها. يبدأ كل شيء بتقويمنا الرائع القابل للتخصيص. يتيح لك التقويم إدارة أعمالك المتعلقة بالشعر أو التجميل من أي مكان ويتيح لعملائك حجز مواعيد...

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.

Booksy

Booksy

booksy.com

يمنحك Booksy Biz جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها. تطبيق واحد لقبول المواعيد وإدارة التقويم الخاص بك ومعالجة المدفوعات وجذب عملاء جدد والمحافظة على عودتهم مرة أخرى. مع أكثر من 38 مليون عميل حول العالم يستخدمون Booksy لحجز المواعيد، نضمن لك زيادة مدى وصولك. قم بإدراج عملك للحصول على م...

Accelo

Accelo

accelo.com

يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد ...

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية