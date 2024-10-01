بدائل - Practice
Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Preply
preply.com
تقدم Preply Business للشركات دروسًا فردية عبر الإنترنت مع مدرسين لغة معتمدين. مع Preply، يمكن للموظفين اختيار المعلمين بناءً على احتياجاتهم الخاصة، والتعلم وفقًا لجدول زمني مرن والتدرب بين الدروس باستخدام مواد مخصصة. لقد قمنا ببناء فريق من المعلمين المحترفين وخبراء المنهجية لتدريب موظفيك على التحدث ...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعدك على تتبع حجوزاتك وموظفيك وعملائك. لن تفوت أي موعد أبدًا، وسيكون لديك عدد أقل من حالات عدم الحضور.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعا...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Housecall Pro
housecallpro.com
يدعم Housecall Pro المحترفين في جميع جوانب سير العمل اليومي، بما في ذلك: جدولة الوظائف، وقاعدة بيانات العملاء، ومعالجة الفواتير والدفع، وإرسال الفنيين، وغير ذلك الكثير. كما أنه متكامل تمامًا مع الوصول إلى تطبيق حجز المستهلك Housecall. Housecall Pro هي أداة متكاملة الخدمات تمكن محترفي الخدمة من إدارة...
ClassDojo
classdojo.com
بناء مجتمعات الفصول الدراسية الرائعة مع أولياء الأمور والطلاب
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Doodle
doodle.com
تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذ...
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذل...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu عبارة عن منصة تشغيل أعمال شاملة تحتوي على جميع الأدوات الأساسية للمشروع والمهام والتمويل وإدارة العملاء. يوفر لك Flowlu نظرة عامة عميقة على كل ما يجري في شركتك. يمكنك تتبع كل جزء من عملك، بدءًا من الوقت الذي يقضيه فريقك وعبء العمل عليه وحتى التكاليف الإجمالية وفواتير العملاء.
Varsity Tutors
varsitytutors.com
يقدم Varsity Tutors دروسًا خصوصية وجماعية، وفصولًا دراسية، وإعدادًا للاختبار، والتعلم الافتراضي لجميع الطلاب والمهنيين. يمكنك الوصول إلى أكثر من 3000 موضوع وأكثر من 40000 معلم عبر الإنترنت اليوم.
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...
Vagaro
vagaro.com
ابحث عن الصالون أو المنتجع الصحي أو محترف اللياقة البدنية التالي. قراءة ونشر التعليقات. حدد موعدًا عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لقصات الشعر والتلوين والعناية بالأظافر والعناية بالبشرة والتدليك والمكياج والمدربين الشخصيين واليوجا والبيلاتس والمزيد!
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعو...
Mindbody
mindbodyonline.com
هل تبحث عن تمرين جديد؟ هل ترغب في الانضمام إلى دروس اليوغا بتكلفة أقل؟ هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على تمارين جديدة في المنزل؟ يمكن أن يساعدك تطبيق Mindbody في العثور على أفضل مكان لممارسة التمارين الرياضية على هذا الجسم الشاطئي. سواء كنت تبحث عن تمرين للمبتدئين أو تحاول تحقيق أهداف اللياقة البدني...
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات ا...
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة و...
Picktime
picktime.com
Picktime عبارة عن منصة جدولة المواعيد التي تمكن الشركات من إدارة المواعيد والموظفين والخدمات دون أي متاعب. إنه حل شامل للشركات التي تحتاج إلى جدولة من أي نوع. سواء كان ذلك لإدارة الغرف، أو تأجير المعدات، أو حجوزات الفصول الدراسية، أو إدارة الأحداث، أو إدارة الدورة التدريبية، فنحن ندعمك. قم بالتسجيل ...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي عبارة عن منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. بدءًا من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع وحت...
Cal.com
cal.com
جدولة مفتوحة المصدر: أرسل رابطًا واجتمع أو أنشئ سوقًا كاملاً ليتواصل البشر معه.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...
Timely
gettimely.com
في الوقت المناسب. برنامج الحجز الذي يحافظ على عودة العملاء. قم بتشغيل صالونك مثل المحترفين باستخدام برنامج حجز سهل الاستخدام يتيح لك التحكم في تجربة العميل بأكملها. يبدأ كل شيء بتقويمنا الرائع القابل للتخصيص. يتيح لك التقويم إدارة أعمالك المتعلقة بالشعر أو التجميل من أي مكان ويتيح لعملائك حجز مواعيد...
Setmore
setmore.com
Setmore هو برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت يساعدك على جدولة المواعيد عبر الإنترنت وإدارة المواعيد والجداول والعملاء، كل ذلك من خلال تطبيق ويب سهل الاستخدام.
Booksy
booksy.com
يمنحك Booksy Biz جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها. تطبيق واحد لقبول المواعيد وإدارة التقويم الخاص بك ومعالجة المدفوعات وجذب عملاء جدد والمحافظة على عودتهم مرة أخرى. مع أكثر من 38 مليون عميل حول العالم يستخدمون Booksy لحجز المواعيد، نضمن لك زيادة مدى وصولك. قم بإدراج عملك للحصول على م...
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد ...