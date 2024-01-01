PR TIMES

PR TIMES

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: prtimes.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PR TIMES على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بي آر تايمز هي شركة علاقات عامة يابانية مقرها الرئيسي في ميناتو، طوكيو. عملها الرئيسي هو توزيع البيانات الصحفية، بدعم من العلاقات العامة للشركات وأنشطة الاستماع العامة. في أغسطس 2018، انتقلت الشركة إلى القسم الأول من بورصة طوكيو من سوق الشركات الناشئة TSE Mothers.

الموقع الإلكتروني: prtimes.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PR TIMES. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Honda

Honda

global.honda

The Roku Channel

The Roku Channel

roku.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prowly

Prowly

prowly.com

Casio

Casio

casio.com

Cision

Cision

cision.com

ScienceDaily

ScienceDaily

sciencedaily.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Hiragana Times

Hiragana Times

hiraganatimes.com

RHB Now

RHB Now

rhb.com.my

JournoLink

JournoLink

journolink.com

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية