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بي آر تايمز هي شركة علاقات عامة يابانية مقرها الرئيسي في ميناتو، طوكيو. عملها الرئيسي هو توزيع البيانات الصحفية، بدعم من العلاقات العامة للشركات وأنشطة الاستماع العامة. في أغسطس 2018، انتقلت الشركة إلى القسم الأول من بورصة طوكيو من سوق الشركات الناشئة TSE Mothers.

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