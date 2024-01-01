PPResume

PPResume

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الموقع الإلكتروني: ppresume.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PPResume على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة إنشاء السيرة الذاتية المستندة إلى LATEX والتي تساعد الأشخاص على إنشاء سير ذاتية مكتوبة بشكل جميل في دقائق.

الموقع الإلكتروني: ppresume.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PPResume. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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