بدائل - Powernoodle

Visyond

visyond.com

حوّل برنامج Excel الخاص بك إلى آلة رؤى يمكن لأي شخص قيادتها. تصور جداول البيانات الخاصة بك على أنها لوحات معلومات تنبؤية، وقم بأتمتة البيانات المالية، وتعاون في تحليلات "ماذا لو" والمخاطر مع حماية النموذج والبيانات الحساسة والتحكم الدقيق في مقدار تفاعل كل شخص معها. حافظ على مرونة جدول البيانات - است...