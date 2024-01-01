Powerful Medical

PMcardio هي أداة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي معتمدة من الفئة IIb مصممة لتفسير بيانات مخطط كهربية القلب (ECG) لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة. يدعم تطبيق PMcardio، الذي يمكن الوصول إليه كتطبيق على الهاتف الذكي، 39 تشخيصًا للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مجموعة من الإيقاعات، واضطرابات التوصيل، والحالات الخارجية، وانحرافات المحور، والاحتشاءات، والتضخم. يعمل PMcardio مع أي تخطيط كهربية القلب (ECG) ذي 12 سلكًا، بغض النظر عن حالته، ويقوم بتحويل بيانات تخطيط كهربية القلب (ECG) إلى تنسيق رقمي لتحسين إمكانية القراءة والمشاركة. تتيح قدراته المتقدمة في التعرف على الصور إمكانية التفسير الفوري لتخطيطات القلب المأخوذة من أي مصدر، بما في ذلك الصور المباشرة من شاشة كمبيوتر المستخدم. علاوة على ذلك، يوفر تطبيق PMcardio تشخيصًا فوريًا وخطط علاجية، ويسمح للمستخدمين بتصدير هذه التقارير بشكل آمن. يعمل PMcardio أيضًا على جميع أجهزة الهواتف الذكية ويمكنه العمل مع جميع أجهزة تخطيط القلب ذات 12 سلكًا، مما يجعله أداة سهلة الوصول ومتعددة الاستخدامات لتفسير تخطيط القلب.

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