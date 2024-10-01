بدائل - PowerDMS

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...

Rippling

Rippling

rippling.com

تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...

GoTo

GoTo

goto.com

يعد GoTo Meeting رائدًا في مجال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت للشركات حول العالم، ويأتي الآن كجزء من GoTo Connect، وهو برنامج اتصالات شامل مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن حل الاجتماعات، المتوفر للشراء بشكل مستقل، يحظى بثقة الملايين من الأشخاص يوميًا للتواصل والتعاون الافتراضي في الوقت الفعلي. احصل...

Springboard

Springboard

springboard.com

إن برامج Springboard التي يقودها المرشدون عبر الإنترنت مضمونة لتوظيفك. تعلم علوم البيانات وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم والبرمجة من خلال إنشاء مشاريع واقعية.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.

Whale

Whale

usewhale.io

أسرع طريقة لتنسيق فريقك. قم بتوثيق إجراءاتك وعملياتك وجعلها مركزية، وقم بتدريب فريقك وإدارة مصدر مركزي واحد للحقيقة لجميع معارف شركتك.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go هو برنامج إدارة مدرسي حديث وسهل الاستخدام وبديهي مصمم خصيصًا لمراكز التعلم والشركات التعليمية. يمكنك بسهولة تتبع الجدولة وإدارة الرسوم والدروس الفردية والحضور والمزيد. كل ما تحتاجه لإدارة المدرسة الناجحة يتم الاحتفاظ به في مكان واحد ويمكن الوصول إليه في أي وقت. المهام التي تستغرق ساعات ف...

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بت...

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) شامل يساعدك على بناء مجتمعك وتنميته من خلال الأحداث والعضويات والأدوات الرقمية الأخرى من مكان واحد. تدمج منصة Glue Up الكل في واحد أفضل إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث وإدارة العضوية والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المشاريع وإدارة الت...

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

قم بتمكين القوى العاملة لديك من خلال منصة التدريب والتقييم في الوقت الفعلي التي توفر للمؤسسات التي تعتمد على المهارات وعالية الأداء ومقدمي التعليم العالي. تم تصميم منصتنا التعليمية المختلطة للعاملين في الخطوط الأمامية، مما يتيح التدريب المتنقل أثناء التنقل على المهارات التقنية والشخصية. سواء كان ذلك...

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

بيع الاشتراكات لخبرتك بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عزز قدرتك على تقديم المشورة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص استنادًا إلى قاعدة المعرفة الفريدة الخاصة بك.

PlaybookBuilder

PlaybookBuilder

playbookbuilder.com

قم ببناء العمليات التجارية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. سواء كنت تتطلع إلى استقطاب أشخاص جدد، أو التوسع أو البيع، أو ببساطة تحسين أداء مؤسستك، يمكن لـ PlaybookBuilder - الآن مع ChatGPT مساعدتك.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشا...

Hickory

Hickory

hickorytraining.com

Hickory هي أداة التدريب الوحيدة التي تركز على الاحتفاظ بالموظفين، وتحويل موظفي المبيعات وخدمة العملاء إلى خبراء في العلامات التجارية. يتنبأ التطبيق بالوقت الذي سينسى فيه المندوب ما تعلمه، ويقوم بجدولة تمارين المراجعة المصممة خصيصًا لنقاط القوة والضعف لديه لمنع حدوث ذلك.

Apprentiscope

Apprentiscope

apprentiscope.com

تتمثل مهمتنا في ApprentiScope في معالجة النقص العالمي في المواهب من خلال جعل التدريب المهني المسجل الحديث قابلاً للتطوير ومتاحًا للجميع. بفضل مجموعة من الميزات التي تتيح لعملائنا إدارة كل شيء بدءًا من التوظيف وحتى الامتثال، تعمل منتجاتنا على تمكين أصحاب العمل والجهات الراعية والحكومات من تشغيل التدر...

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

قم بقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من خلال برامج التطوير التي يقودها الخبراء باستخدام Growthspace. تم تصميم المنصة لإطلاق وإدارة وقياس التأثير عبر مجموعة كاملة من تجارب التعلم، بما في ذلك البرامج الفردية أو الجماعية، حيث توفر المنصة الكفاءة والتأثير عبر الأعمال. من خلال الاستفادة من أقوى مجموع...

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota هي منصة العمليات الأولى والوحيدة لفرق التعلم والتطوير. تتيح منصتنا لفرق التعلم والتطوير تبسيط إدارة طلبات التدريب، وتحسين تخطيط المشاريع والقدرات، وتصميم المحتوى بسرعة والتعاون بشكل أكثر فعالية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يستفيد العملاء في جميع الصناعات من Cognota لتحسين إنتاجيتهم من خلال ...

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع ال...

Zavvy

Zavvy

zavvy.io

Zavvy عبارة عن منصة الكل في واحد معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة موهبتك. الأداء والتطوير والتدريب - كل ذلك في أداة واحدة.

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow هو أول حل للذكاء الاصطناعي لالتقاط المعرفة والتدريب في مجال التجارة الماهرة. إنها في الأساس منصة فيديو وتطبيق التقاط يسمح للمؤسسات بالتقاط عملياتها على جهاز ذكي، وتحميلها إلى النظام الأساسي عبر السحابة، ومن ثم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقسيم الفيديو ونسخه وترجمته إلى خطوات ولغات ذات صلة...

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