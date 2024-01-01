بدائل - Postman Web

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...

Qase

Qase

qase.io

مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.

Apigee

Apigee

google.com

تساعد Apigee، وهي جزء من Google Cloud، الشركات الرائدة في تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتأمينها وتوسيع نطاقها. جرب Apigee مجانا.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.

Browserling

Browserling

browserling.com

اختبار عبر المتصفح عبر الإنترنت.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة واجهة برمجة التطبيقات - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.

TestProject

TestProject

testproject.io

أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex هو نظام إدارة محتوى بدون رأس يسمح لك ببناء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وإدارة المحتوى الخاص بك بسهولة.

Workato

Workato

workato.com

Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع ردودهم على الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا ...

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.

Loadster

Loadster

loadster.app

Loadster هو حل لاختبار التحميل السحابي المختلط لمواقع الويب والتطبيقات عالية الأداء. تحميل اختبار مواقعك للعثور على الاختناقات، وتحسين الاستقرار، وتحسين تجربة المستخدم.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.

Backendless

Backendless

backendless.com

نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

منصة تكامل هجينة قائمة على الخدمات الصغيرة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية وقواعد البيانات المختلفة القائمة على السحابة والمحلية.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

استفد من منصة أبحاث المستخدم المتطورة لدينا وفريق عالمي يضم أكثر من 1.6 مليون شخص لتحسين تجربة العملاء والمستخدمين.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...

Reflect

Reflect

reflect.run

اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.

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