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بدائل - Postifluence

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

زيادة المبيعات من خلال تسويق المبدعين. التسويق عبر المؤثرين، والبرامج التابعة، وإدارة المبدعين، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وسفراء العلامات التجارية: قم ببناء شراكات قيمة لتنمية أعمالك.

Respona

Respona

respona.com

Respona هو برنامج متكامل للعلاقات العامة الرقمية والتسويق المؤثر وبناء الروابط الذي يجمع بين التخصيص والإنتاجية.

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

لقد أحدث Tagger by Sprout Social ثورة في صناعة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض من أكبر العلامات التجارية والوكالات اليوم، بما في ذلك Omnicom وHavas Media وRalph Lauren وKetchum وSocial Chain وSpindrift وTakumi وValvoline وDolce & Gabbana. تسمح منصة الذكاء الاجتماعي المبنية على البيانات للمس...

OutreachZ

OutreachZ

outreachz.com

OutreachZ هي المنصة الرائدة في مجال خدمات بناء الروابط التي تتيح إنشاء روابط خلفية مرجعية بسهولة، وهي موثوقة من قبل رواد تحسين محركات البحث في جميع أنحاء العالم.

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