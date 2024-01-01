PosEase

PosEase

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: posease.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PosEase على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PosEase هو برنامج Billing POS (Point of Sale) قائم على السحابة لصناعات الضيافة مثل المطاعم والمطابخ السحابية والمخابز وما إلى ذلك.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع الخاصة بالمطاعم

الموقع الإلكتروني: posease.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PosEase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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OSPOS

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