PortraitAI

PortraitAI

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الموقع الإلكتروني: portraitai.app

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Portrait AI هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء صور شخصية على طراز القرن الثامن عشر من صور السيلفي التي تم تحميلها. وهو متاح كتطبيق جوال على منصات iOS وAndroid. يمكن للمستخدمين إنشاء صورهم الفريدة بمجرد تحميل صورة لوجههم تشبه جواز السفر. توصي الأداة بتجنب النظارات وتقترح استخدام صورة ذات مساحة وجه كبيرة للحصول على أفضل النتائج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق مجموعة واسعة من المرشحات الأخرى، بما في ذلك Cartoon وPortrait HD وHalloween والمزيد، بإجمالي أكثر من 100 خيار. تتيح هذه المرشحات للمستخدمين تحسين صورهم وتحويلها بشكل أكبر وفقًا لتفضيلاتهم. ويوفر الموقع الرسمي روابط لتنزيل التطبيق من Apple App Store وGoogle Play Store، مما يضمن إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستخدمين. يتضمن الموقع أيضًا روابط لسياسة الخصوصية وشروط الخدمة لأولئك الذين يبحثون عن معلومات إضافية. بشكل عام، يوفر Portrait AI طريقة ممتعة ومبتكرة للأفراد لتجربة جماليات صور القرن الثامن عشر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: portraitai.app

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