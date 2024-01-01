بدائل - Popupsland

Evidence.io

evidence.io

يوفر Evidence.io نفس الدليل الاجتماعي القوي في الوقت الفعلي لمواقع الويب. بعد إعداد سهل مدته 4 دقائق، يمكن لزوار الموقع رؤية إشعارات في الوقت الفعلي لزوار الموقع الحاليين، أو عمليات الشراء الأخيرة، أو المواعيد المحجوزة، أو أي مشاركة إيجابية أخرى يمكن أن تساعد في زيادة ثقة المشتري وبناء شعور أكبر بال...