بدائل - Poppulo
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Connecteam
connecteam.com
إدارة موظفيك مع حل واحد. يمكنك التواصل مع موظفيك غير المكتبيين وإدارتهم وتدريبهم باستخدام تطبيق الشركة الشامل من Connecteam. سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، وسهل القياس.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Podbean
podbean.com
بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. جربه مجانًا الآن.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Guru
getguru.com
ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.
Workvivo
workvivo.com
قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!
Beekeeper
beekeeper.io
المنصة الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية منصة متنقلة للقوى العاملة المتنقلة. التواصل بشكل أفضل. التنسيق بشكل أسرع. أنجز المزيد.
Speakap
speakap.com
مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
Fellow
fellow.app
Fellow هو أفضل أداة للاجتماعات. بدءًا من الاجتماعات الفردية وحتى اجتماعات الفريق، قم ببناء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية، وقم بتعيين عناصر العمل وتسجيل القرارات.
Jostle
jostle.us
وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Assembly
joinassembly.com
التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
Haiilo
haiilo.com
إشراك التحول الخاص بك وشعبك. ابحث عن محفزات مشاركة الموظفين في فريقك وقم بتنشيطها لتحقيق تحول ناجح - في 10 دقائق أسبوعيًا.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Talkspirit
talkspirit.com
العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابل للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج اتصالات داخلي قوي يمكّنك من إرسال التحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر برنامج البريد الإلكتروني (Outlook وGmail) أو الرسائل النصية القصيرة. تعمل شركة ContactMonkey على تحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المؤسسات في العالم مع موظفيها وتتواصل معهم وتتفاعل معهم. في عالم ا...
Gnowbe
gnowbe.com
أنشئ تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني...
Simpplr
simpplr.com
تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة...
Spokn
getspokn.com
أنشئ مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية للموظفين في دقائق. تسهل Spokn على فرق الأشخاص توفير المال والوقت من خلال المحتوى الأصلي الذي يميز موظفيهم.
Socxly
socxo.com
هي الأولى من نوعها، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التسويق العضوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على تحقيق المزيد من الوصول، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط، وتتبع وقياس مشاركاتك. إنها مجموعة أدواتك الشاملة لتحويل الروابط التي تشاركها إلى روابط ذكية. بالطبع، يمكنك اختصار الروابط ...
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسس...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع ال...