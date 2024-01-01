Ponyrun

Ponyrun

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ponyrun.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ponyrun على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أتمتة الأبحاث المستقبلية على نطاق واسع. يقوم Ponyrun بتقييم الأشخاص نيابةً عنك. نحن نساعدك على الإجابة على أسئلة مثل: هل يجب أن تبيع لهم؟ هل هي مناسبة لمنتجك؟ هل يجب عليك مقابلتهم؟ إنه سهل الاستخدام. أعطه عنوان URL للبحث أو قائمة بالأشخاص. أخبر Ponyrun بما تريد تقييم الشخص عليه. وسيقوم Ponyrun بمراجعة معلومات الشخص (مثل LinkedIn) وتقييمها.

الموقع الإلكتروني: ponyrun.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ponyrun. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IGotAnOffer

IGotAnOffer

igotanoffer.com

CuriousCat

CuriousCat

curiouscat.qa

Letterboxd

Letterboxd

letterboxd.com

Questions Answered

Questions Answered

questionsanswered.net

Hansei

Hansei

hansei.app

Deed Individual

Deed Individual

joindeed.com

Deed Nonprofit

Deed Nonprofit

joindeed.com

The User Interview Exchange

The User Interview Exchange

userinterviewexchange.com

DryMerge

DryMerge

drymerge.com

UXSquid

UXSquid

uxsquid.com

Answers.com

Answers.com

answers.com

UserReport

UserReport

userreport.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية