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أتمتة الأبحاث المستقبلية على نطاق واسع. يقوم Ponyrun بتقييم الأشخاص نيابةً عنك. نحن نساعدك على الإجابة على أسئلة مثل: هل يجب أن تبيع لهم؟ هل هي مناسبة لمنتجك؟ هل يجب عليك مقابلتهم؟ إنه سهل الاستخدام. أعطه عنوان URL للبحث أو قائمة بالأشخاص. أخبر Ponyrun بما تريد تقييم الشخص عليه. وسيقوم Ponyrun بمراجعة معلومات الشخص (مثل LinkedIn) وتقييمها.

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