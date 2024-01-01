بدائل - Polydone
Notion
notion.so
Notion هو تطبيق يوفر مكونات مثل قواعد البيانات ولوحات كانبان والويكي والتقويمات والتذكيرات. يمكن للمستخدمين ربط هذه المكونات لإنشاء أنظمتهم الخاصة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات وإدارة البيانات وإدارة المشاريع وغيرها. يمكن استخدام هذه المكونات والأنظمة بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين.
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Airtable
airtable.com
Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا المو...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Zoho Projects
zoho.com
إدارة المشاريع، بقدر ما هي فعالة. Zoho Projects هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تساعدك على تخطيط عملك وتتبعه بكفاءة والتعاون مع فريقك أينما كانوا.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet هو برنامج كخدمة (SaaS) يقدم التعاون وإدارة العمل، تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة Smartsheet Inc. ويتم استخدامه لتعيين المهام وتتبع تقدم المشروع وإدارة التقويمات ومشاركة المستندات وإدارة الأعمال الأخرى باستخدام مستخدم جدولي. واجهه المستخدم.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Backlog
backlog.com
Backlog هو برنامج إدارة المشاريع الشامل لفريقك بأكمله. تتبع المشكلات، واستضافة Git والتحكم في الإصدار، وWiki.
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Podio
podio.com
توفر Podio منصة على شبكة الإنترنت لتنظيم اتصالات الفريق والعمليات التجارية والبيانات والمحتوى في مساحات عمل إدارة المشروع وفقًا لاحتياجات المشروع.
Nifty
nifty.pm
إدارة المشاريع، وليس الأدوات. توقف عن التبديل بين أدوات الدردشات والمهام والمستندات والتقويم والاجتماعات - اجمع فريقك وعملائك معًا في تطبيق واحد بسيط ولكنه قوي.
Taiga
taiga.io
Taiga عبارة عن منصة لإدارة المشاريع للشركات الناشئة والمطورين والمصممين الذين يريدون أداة بسيطة وجميلة تجعل العمل ممتعًا حقًا.
Float
float.com
تم تصنيفه كأفضل برنامج لإدارة الموارد على G2. موثوق به من قبل أكثر من 3000 من أفضل الفرق في العالم لتخطيط مشاريعهم وجدولة وقت فريقهم. 30 يوما تجربة مجانية.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
TeamGantt
teamgantt.com
جرّب أداة إنشاء مخططات جانت المجانية من TeamGantt وقم بإنشاء مخطط جانت عبر الإنترنت في دقائق مع جدولة السحب والإفلات. الأعلى تقييمًا والمجاني إلى الأبد — لا يلزم وجود بطاقة ائتمان.
Adobe Workfront
workfront.com
إدارة العمل. بنيت للمؤسسة. يمكنك الاتصال والتعاون والتنفيذ في مهام سير العمل المعقدة — من أي مكان.
Teamleader
teamleader.eu
المزيد من الأعمال. أقل المتاعب. إدارة العملاء وإدارة المشاريع والفواتير في أداة واحدة سهلة الاستخدام. يعمل Teamleader على تسهيل العمل لـ 11000 شركة صغيرة ومتوسطة.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
OpenProject
openproject.org
برامج إدارة المشاريع مفتوحة المصدر. إدارة مشروعات كلاسيكية أو مرنة أو مختلطة تتسم بالكفاءة في بيئة آمنة.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة التعاون وإدارة المهام الأكثر سهولة على الويب. سجل، قم بدعوة فريقك وابدأ العمل. لا التدريب المطلوب.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask هي أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت لإدارة تقدم فريقك. بسيطة ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع جميع العمليات التجارية. تتبع المهام والمشاريع وتفاعلات العملاء وابق على اتصال بتقدم الفريق
Bordio
bordio.com
إدارة جميع المهام والأحداث الخاصة بك على لوحة واحدة. Bordio هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الوقت بشكل فعال وتخطيط الأسبوع وتتبع المهام والجدولة.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub هو برنامج لتخطيط المشاريع مزود بكل الأدوات التي يحتاجها فريقك لإنجاز العمل بشكل أسرع معًا. لا توجد رسوم لكل مستخدم. تجربة مجانية. لا منحنى التعلم.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ قم بالتسجيل مجانًا وإنشاء مخططات جانت في برنامج مخططات جانت عبر الإنترنت GanttPRO. تخطيط وإنشاء وإدارة المهام والجداول الزمنية في دقائق. تسجيل سريع.