بدائل - Polly
Trello
trello.com
Trello هو تطبيق لإنشاء قوائم على شبكة الإنترنت بأسلوب Kanban وهو شركة تابعة لشركة Atlassian. تم إنشاؤها في الأصل بواسطة شركة Fog Creek Software في عام 2011، وتم إنشاءها لتشكل أساسًا لشركة منفصلة في عام 2014 وتم بيعها لاحقًا إلى Atlassian في يناير 2017. يقع مقر الشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتح...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Habitica
habitica.com
Habitica هو تطبيق مجاني للعادات والإنتاجية يتعامل مع حياتك الحقيقية وكأنها لعبة. يمكن أن تساعدك Habitica على تحقيق أهدافك لتصبح بصحة جيدة وسعيدة.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Motion
usemotion.com
Motion هي أداة التركيز والإنتاجية التي يستخدمها الآلاف من الرؤساء التنفيذيين والمهنيين ذوي الأداء العالي. إنه يحمي وقتك وتركيزك حتى تتمكن من إنفاقه على الأمور الأكثر أهمية
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
UserTesting
usertesting.com
يعمل UserTesting على تغيير جذري في طريقة إنشاء المنتجات والتجارب الرقمية وتقديمها من خلال مساعدة المؤسسات في الحصول على رؤى من العملاء - بدءًا من الإنشاء وحتى التنفيذ. تم تصميمه استنادًا إلى محرك مصادر عالمي المستوى حسب الطلب، ويمكن للعملاء الحصول على تعليقات سريعة وعالية الجودة ومشتركة من كل من شبك...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Gather
gather.town
يساعد برنامج Gather الفرق الموزعة على بناء مساحات عمل افتراضية تجمع الجميع معًا. سواء كنت تتعاون في الاجتماعات، أو تعمل مع زملائك، أو تتوقف عند المكتب الرقمي لشخص ما، فإن التواصل مع فريقك يصبح سهلاً ومفعمًا بالحيوية. يتم إنشاء العمل والثقافة ذات النطاق الترددي العالي بغض النظر عن مكان تواجد أعضاء فر...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter هي منصة مشاركة الجمهور. سهلة الاستخدام وتفاعلية ومبتكرة. لم يكن العرض التقديمي أقل إرهاقًا وأكثر جهدًا من أي وقت مضى! قم بإنشاء عروض تقديمية فريدة وديناميكية ستثير إعجاب جمهورك وتشركه. باستخدام Mentimeter، يمكنك التواصل بشكل أفضل مع طلابك وزملائك وعملائك. بغض النظر عما إذا كانت محاضرة أو ...
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Doodle
doodle.com
تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص...
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات...
Mem
mem.ai
Mem هو تطبيق لتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. في جوهره، تم تصميمه للحفاظ على تنظيم المهنيين المشغولين، وخاصة أولئك الذين يقومون بإنشاء وإدارة كمية كبيرة من المعلومات. يتجاوز تطبيق Mem مجرد تدوين الملاحظات: فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء "عقل ممتد" لكل مستخدم. وباستخدام مكونات الذكاء ال...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Textline
textline.com
اجعل عملك شخصيًا من خلال قناة الرسائل القصيرة للأعمال السريعة والودية والمريحة لفرق الدعم والمبيعات الحديثة. أنشئ علاقات أقوى مع العملاء من خلال التواصل ثنائي الاتجاه على نظام المراسلة النصية للأعمال الأكثر أمانًا. نحن نمكّن الآلاف من الشركات بما في ذلك 1-800-GOT-JUNK؟ وTuft & Needle وStuart Weitzma...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
Tally
tally.so
هل تبحث عن بديل مجاني لـ Typeform؟ تعرف على Tally، وهو نوع جديد من أدوات إنشاء النماذج الذي يعمل مثل المستند ويقدم النماذج مجانًا، بلا حدود. هذا صحيح، لا توجد حدود لعدد النماذج التي تنشئها، أو عدد الردود التي تجمعها، أو عدد كتل الإدخال (أنواع الأسئلة) التي يمكنك استخدامها، والعديد من الميزات المتقدم...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
يعد SurveyMonkey حلاً رائدًا لإدارة الاستطلاعات والتعليقات، حيث يمكّن ملايين المستخدمين عبر أكثر من 300000 مؤسسة حول العالم من جمع التعليقات وتفسير النتائج وتحديد رؤى قابلة للتنفيذ لدفع النمو والابتكار. بفضل 20 عامًا من الخبرة، تساعد SurveyMonkey وأدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي أي شخص، بدءًا من ...
Zoho Survey
zoho.com
يمكنك بسهولة إنشاء استطلاعات واستبيانات عبر الإنترنت مجانًا. استخدم Zoho Survey لجمع البيانات المتعلقة برضا العملاء والتعليقات والأعمال والأبحاث والموارد البشرية والمزيد.
forms.app
forms.app
Forms.app هو تطبيق لإنشاء النماذج عبر الإنترنت وصانع استطلاعات يمكّنك من إنشاء نماذج واستطلاعات عبر الإنترنت بسهولة. يمكنك إنشاء نماذج واستطلاعات في بضع دقائق ومشاركتها على منصات مختلفة والحصول على ردود على الفور.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs، منصة لإدارة المعرفة والتعاون من الجيل الجديد باستخدام الملاحظات السحابية كحامل، جنبًا إلى جنب مع المستندات عبر الإنترنت وقواعد المعرفة والمجلدات وغيرها من الوظائف متعددة الأشكال، فإنه يوفر للأفراد والفرق مركز عمل متكامل لإدارة المعلومات الرقمية والتعاون.